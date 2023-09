Az ország több pontján már megkezdődött, de van, ahol be is fejeződött a szüret, és a korai érésű szőlők esetében már a mustot érlelik a pincékben. A szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent. Szellőztetéssel, valamint szén-dioxid-érzékelő elhelyezésével elkerülhető, hogy veszélyes mennyiségben felhalmozódjon, illetve balesetet okozzon a gáz, hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem.

Két évvel ezelőtt Zalában, Garaboncon követelt áldozatot a színtelen, szagtalan gáz. Évről évre több alkalommal riasztják ilyen esethez a tűzoltókat, holott a balesetek könnyen megelőzhetőek.

A mustgáz a must erjedése során intenzíven felszabaduló szén-dioxid színtelen és szagtalan, a levegőnél nagyjából másfélszer nehezebb gáz. Mivel jóval nehezebb a levegőnél, ezért a zárt terekben a helyiségek alsó részein terül el, fokozatosan felfelé szorítva az oxigénben dúsabb levegőt. A szén-dioxid által okozott mérgezések talán leggyakoribb formája, hogy szüret után a borospincék mélyén, a bor forrása közben keletkező gázt lélegzi be az ember. Mivel a levegőnél nehezebb, előfordulhat, hogy a szén-dioxiddal csak félig telt pincében dolgozó ember valamiért lehajol, leguggol, és így lélegzi be a föld felett nagyobb koncentrációban összegyűlt szén-dioxidot. Az emiatt kialakuló oxigénhiányos állapot hat a központi idegrendszerre, ennek jele eleinte csak szédülés és hányinger, rövid idő múlva pedig már a mentális zavar, ami azért jelent különösen nagy veszélyt, mert még ha fizikailag képes volna is a mustgázt belélegzett ember menekülni, a szellemi funkciók zavarai már megakadályozzák a helyiség elhagyásában.

A balesetek megelőzése érdekében javasolt a pincék megfelelő szellőztetése, a hordók nagy térben való elhelyezése és szén-dioxid-érzékelő használata. A mustgáz miatt bajba jutott embereket csak légzőkészülék használata mellett lehet biztonsággal kimenteni, mivel a másik segítségére siető ember az oxigénhiányos helyiségbe lépve maga is a mustgáz áldozatává válhat.

Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy meggyújtott gyertyával ellenőrzi, van-e elég levegő a pincében. Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton tartsuk magunk előtt alacsonya, és úgy menjünk le a pincébe. Ha a gyertya elalszik, életveszélyes a helyiségben tartózkodni.

Aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét, figyelmeztet végül a katasztrófavédelmi igazgatóság.