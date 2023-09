Beárulta a pénzügyőröknek az illegálisan cigarettákat gyártó párját az asszony, odalett az összegyűjtött dohány. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóság közlése szerint a járőrök Kékcse településének határában ellenőriztek egy magyar gépjárművet, ami ugyan jövedéki terméket nem szállított, de a kocsit vezető nő azt mondta, hogy otthonában találnak ilyet. Ez után a 44 éves asszonyt hazáig kísérték az egyenruhások, majd a padlástól a fészerig mindent átvizsgáltak. Közel nyolcvan kilogramm szárított dohánylevelet és egy

dohányvágó gépet is találtak a pénzügyőrök. Az ellenőrzéskor arra is fény derült, hogy az asszony lakótársa az illegálisan begyűjtött levelek tulajdonosa. Az 50 éves férfi azt mondta,

a földeken maradt dohányleveleket összeszedte, megszárította, hogy az ebből készült füstrudakkal kiszolgája majd családját.

A pénzügyőrök a gépet és az alapanyagot is lefoglalták és jövedéki törvénysértés miatt is eljárást indítottak.