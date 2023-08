Szívességből lakhatott ismerősénél a fiatal férfi, aztán meg is lopta a jótevőjét. A történtek miatt büntetőeljárás indult, amelyben nemrég született vádirat, erről dr. Németh Eszter, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője adott tájékoztatást. E szerint az ügyben vádlottá lett 28 éves férfi a lopás miatt letöltött börtönbüntetéséből 2022 júniusában szabadult, és pár nappal később, mivel nem volt hol laknia, családjával ismerőséhez költözött, aki őket szívességből befogadta. Idővel a tulajdonos elköltözött a házból, a fiatalember és családja azonban továbbra is a maradhatott. A házigazda az elköltözésekor két szobában is otthagyta használati tárgyait, és a szobák ajtaját kulcsra zárta. A 28 éves férfi 2022 novemberében a kulcsra zárt szobák ajtaját betörte, majd onnan és a ház végében lévő nyitott tárolóból különböző használati tárgyakat – bútorokat, fűkaszát, edényeket és notebookot, összesen 170 ezer forint értéket vitt el. Pár hónappal később, 2023 februárjában a fiatalember egy rigyáci borospincébe jutott be, miután az ajtaját berúgta, innen ásványvizeket és metszőollókat lopott el, a holmik 5.800 forintot értek. Másik rigyáci pincébe is bejutott, annak az ablakát törte be, majd elektromos munkagépeket vitt magával, ezek értéke 244 ezer forint volt. A tolvaj a zsákmányait eladta, a pénzt maga és családja megélhetésére fordította.

A többszörös visszaesőnek számító férfival szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség lopás bűntette miatt emelt vádat, büntetésként börtönben letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozta.