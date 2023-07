Arról érkezett bejelentés 2023. július 27-én hajnalban, hogy Fülöpházán, az egyik utcában ég egy autó. A katasztrófavédelem munkatársai már oltották a tüzet, amikor megjelent egy férfi és bevallotta, hogy felgyújtotta a kocsit, ám az nem az övé. Ez a vármegyeszékhely rendőreinek tudomására jutott, akik a helyszínre siettek, hogy felelősségre vonják a rongálót.



A férfi a rendőröknek sem tagadta tettét, elmondta, hogy aznap a település egyik kocsmájában múlatta az időt és szerelmi bánatában többet ivott a kelleténél. Amikor bezárt a söröző, ráeszmélt, hogy nem tud mivel hazajutni, ezért sétálgatni kezdett a településen. Ekkor meglátott egy kocsit, amit ráadásul nyitva talált, beleült, majd számára is megmagyarázhatatlan okból úgy döntött, hogy felgyújtja.



A történet azonban nem ér itt véget, a férfi továbbment és nem messze ismét egy olyan személygépkocsiba botlott, amit nem zárt le a gazdája. Kutatni kezdett benne és arany ékszerre, valamint aprópénzre bukkant, amiket gyorsan zsebre is vágott. A keresgélésben meglátta jármű pótkulcsát, amit benne felejthetett a tulajdonos. Ekkor úgy döntött, hogy elköti az autót, ám nem jutott vele messzire, pár száz méter megtétele után árokba hajtott. Ezután megpróbálta ezt a kocsit is felgyújtani, és ugyan a kárpit több helyen megégett, a tűz végül oxigénhiány miatt elaludt. A férfi kiszállt a kocsiból, majd látta a hatalmas lángokat a távolból, és arra jutott, hogy visszamegy, megnézi.



A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a férfit jármű önkényes elvétele miatt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A gyanúsítottnak felelnie kell a rongálás, a lopás és az ittas vezetés miatt is.

