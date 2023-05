A büntetőeljárásról dr. Jánky Judit. a vármegyei főügyészség helyettes sajtszóvivője adott tájékoztatást. Mint közölte, a 29 éves nagykanizsai férfi két alkalommal is – 2022 márciusában, majd 2022 szeptemberében – Budapestre utazott, ahol ismeretlen személytől mindkét alkalommal 300 gramm marihuánát vásárolt 600 ezer forintért. A férfi a kábítószert maga is naponta fogyasztotta cigaretta formájában, de abból rendszeresen adott ingyen barátainak és rokonainak is. Emellett 2022 márciusa és szeptembere között hét személynek összesen 36 esetben értékesített is a marihuánából Nagykanizsán. A férfi lakásán a nyomozók több mint 200 gramm marihuánát foglaltak le a kutatáskor.

A férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat.