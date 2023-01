Egy 34 éves keszthelyi férfi régóta haragos viszonyban volt egy 32 éves várvölgyi és egy 35 éves pölöskefői férfival. A konfliktus 2022 márciusától felerősödött, telefonon, üzenetekben kölcsönösen szidalmazták, fenyegették egymást, és családtagjaikat is. Ez a telefonon folytatott verbális összecsapás zajlott három férfi között 2022. április 14-én is. Délután azonban már össze is találkoztak, és akkor elszabadultak az indulatok. A keszthelyi férfi hölgy ismerősével délután négy körül személyautóval érkezett a keszthelyi Rákóczi térre. A Morzsázó étterem előtt kiszáll, elindult a dohánybolt felé, amikor összetalálkozott két haragosával, akik fejszékkel a kezükben tartottak feléje. Kiabáltak, szidalmazták, fenyegették, mire ő visszafutott a gépkocsihoz, feszítővasat vett magához, és harcba indult ellenük. Nagy hangon szidalmazta őket, majd feszítővassal próbálta megütni a várvölgyi férfit, aki azonban elhajolt a csapás elől, és válaszul a fejszét a már menekülő támadója után dobta, de pár méterrel eltévesztette a célt. Ekkor a pölöskefői férfi indult fenyegetőzve, fejszével a kezében keszthelyi ellenfelük után, aki a neki szánt, de pontatlanul elhajított fejszét felkapta és megdobta vele támadóját a lábán. A betonra csapódott, szétesett, nyelétől elvált fejsze ekkor került vissza tulajdonosához, ugyanis a várvölgyi férfi felkapta, és újra támadásba lendült volna, de a társa ettől már visszatartott, az összecsapás ezzel befejeződött. A három férfi kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása a helyszínen tartózkodókban személyekben megbotránkozást, riadalmat keltett, fogalmazott a vádirat.

A megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Pirger Csaba közlése szerint a Keszthelyi Járási Ügyészség csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt emelt vádat a három férfi ellen.