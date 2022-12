A nemrég vádiratba foglaltak szerint a történtek idején 29 éves keszthelyi férfi és 37 éves bocföldei társa Keszthelyen és környékén próbálkozott pénzt szerezni. Ez történt 2021. június 9-én délután is, amikor az idősebb férfi Skoda Roomster autójával Vonyarcvashegyen a Helikon utcában kerestek fel egy 93 éves nőt, akit a keszthelyi férfi ismert, mert korábban segített neki a ház körüli munkákban. Az idősebb férfi szóval tartotta a nőt, társa besurrant a lakásba és 707 ezer forintot lopott el. Fél évvel később, december elsején dél körül ugyanitt felbukkantak a tolvajok. A bocföldei férfi a kapuhoz hívta az idős asszonyt, közben társa besurrant a házba.

A kapuhoz érve a nő felismerte, ki a látogatója, ezért visszasietett a lakásba, ahol megzavarta a hálószobában pénz után kutató tolvajt, így a páros zsákmány nélkül távozott. Máskor is próbálkoztak Vonyarcvashegyen. Június 27-én késő este községben autózva figyeltek fel egy Rákóczi utcai panziónál az udvaron grillező társaságra. A fiatalabb férfi besurrant az épületbe, míg társa kint várakozott, biztosítva a gyors menekülést. A tolvaj átkutatta a földszinten talált holmikat és négy vendég pénztárcájával, táskájával távozott, igazolványokat vitt magával és közel 750 ezer forintot.

Azokban a napokban Gyenesdiáson is megfordultak. Itt a Bita Dezső utcában szemeltek ki maguknak egy apartmanházat. Az idősebb férfi menekülésre készen várakozott autóval a ház előtt, míg társa zsákmány után kutatott. Itt néhány személyes holmival, igazolványokkal és 170 ezer forinttal lettek gazdagabbak. A fiatalabb férfi egyedül is próbálkozott, de lebukott. Keszthelyen egy Bercsényi utcai szoláriumba tért be, benyúlt az egyik vendég őrizetlenül hagyott táskájába, 40 ezer forintot emelt ki belőle, de a tulajdonos felfigyelt rá, utána ment, rákiáltott: mit loptál el?! A tolvaj ekkor jött rá, hogy ismerősét lopta meg és visszaadta a pénzt.

A megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Pirger Csaba közlése szerint a Keszthelyi Járási Ügyészség a lopások miatt vádat emelt a két férfi ellen, akiknek emellett felelnie kell azért is, mert kábítószert _ amfetamint, kannabiszt _ szereztek be és fogyasztottak.