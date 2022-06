A helyszínre a helyszínre a gelsei önkéntes tűzoltók vonultak ki öt fővel érkeztünk. A területet lezárták, mivel a gázfogadó közelében egy elektromos trafó is található ezért a helyszínre kérték az áramszolgáltató szakembereit is. A gázszolgáltató a csővezetéket kiszakaszolta, majd ezután a gázfogadó állomáson belül a hibát megállapította, a javításról intézkedett - számolt be Gelsei Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook oldala.