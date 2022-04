A 42 éves pókaszepetki S. É. A-t kifosztás miatt tavaly április végén egy év, de végrehajtásában három esztendőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek. Ennek visszatartó ereje túlzottan nem lehetett, amit a következő események is igazoltak. Az asszony 2021. június 30-án délután Zalaegerszegen a Takarék közben egy 89 éves férfi lakásába jutott be erőszakkal. A nő már korábban is próbálkozott a férfinél, felajánlotta neki idősgondozói szolgálatát, ám elutasításban volt része. Nem adta fel, újra felkereste, akkor azonban szembetalálta magát az idős férfit segítő hivatásos gondozóval, ezért azonnal távozott. Öt nappal később június 30-án újra felbukkant a társasházban. A csengetésére ajtót nyító idős férfinak megint felajánlotta gondozói szolgálatát, ám megint visszautasításban volt része.

A nő azonban nem tágított, az ajtót erővel benyomta, az idős férfit földre lökte, megragadta autóstáskáját, kivette belőle a 190 ezer forintot rejtő pénztárcát, majd sietve távozott.

A rendőrök órákon belül elfogták az asszonyt, aki először tagadta a bűncselekmény elkövetését. Arra hivatkozott, hogy a férfi szexuális kapcsolatot kezdeményezett, amin ő felháborodott, és bár a férfi erővel marasztalta volna, távozott a lakásból. Később ezt úgy módosította, hogy 60 ezer forintot valóban ellopott tőle, majd újabb variációként arról beszélt, hogy a korábbi intim együttléteik miatt vette magához ezt a pénzt.

Az informatikai adatok arról tudósítottak, hogy aznap délután a nő követte az idős férfit, aki a postai csekkbefizetésből tért haza, kezében a pénzét rejtő autóstáskájával. Az asszony utánament a lépcsőházba, majd pár perc múlva távozott. Az ezt megelőző időszakban pedig olyan üzenetváltásokat bonyolított le, amikből kiderült, hogy követi a postára igyekvő idős embert, s írta: “nem tudom, mi alakul.”

A Zalaegerszegi Járásbíróság a tavaly június 30. óta letartóztatásban lévő nőt a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás miatt 6 év fegyházbüntetésre ítélte. Ez ellen vádlott és védője fellebbezett. Kedden az egerszegi törvényszéken tartott másodfokú tárgyaláson az ítéletet helybenhagyták.

A pókaszepetki nő további büntetés elébe nézhet, mert nemrég emeltek vádat ellene kifosztás miatt. A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba által ismertetett tények szerint az asszony 2021. június 18-án délután a megyeszékhelyi Pázmány Péter utcában egyedül élő, 72 éves, Alzheimer-kórban szenvedő nőhöz csengetett be azt állítva, hogy az ismerőse. Áldozata beengedte, beszélgetni kezdtek, majd amikor a házigazda pár perce kiment a szobából a hívatlan vendég átkutatta a szekrényeket, és ékszereket, valamint 180 ezer forintot rejtő dobozt vett magához. Ez után a visszatérő idős nőtől elköszönt, majd távozott, 310 ezer forint kárt okozva vendéglátójának.

A pókaszepetki nő ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség kifosztás bűntette miatt emelt vádat.