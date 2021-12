A dizájnerdrogok olyan pszichoaktív szerek, amelyeket kifejezetten tudatmódosításra, mesterségesen állítanak elő. Ezek az anyagok a központi idegrendszerre hatva befolyásolják, megváltoztatják annak működését, fogyasztásuk abbahagyása pedig elvonási tünetekkel jár. Létezik egy lista, amin az ismert és tiltott új típusú pszichoaktív anyagok szerepelnek, ha valaki ilyet állít elő, tart, megszerez, csempész, vagy ami még súlyosabb, terjeszt, az büntetendő és büntethető. Azonban ezt az elkövetők nyilván szeretnék elkerülni, ezért folyamatosan kísérleteznek újabb és újabb szerekkel, hogy olyat állítsanak elő, ami még nem szerepel a tiltólistán. Ezért nagyon gyors a fejlődés, amivel a jogalkotó nem feltétlenül tud lépést tartani, mint azt Bali Miklós rendőr századostól, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési csoportjának vezetőjétől megtudtuk: míg a tiltólistán körülbelül 300 hatóanyag szerepel, addig a piacon megjelenő kínálat ennél jóval nagyobb.

– Sajnos, ezek a pszichoaktív szerek nagyon gyorsan terjednek a fiatalok körében, jelentős részben a legalitás, vagy vélt legalitás miatt, ami biztonságosságot, veszélytelenséget sugall, de ez nem igaz – szögezte le Bali Miklós. – A gyors terjedés indokai közt meg kell még említeni a könnyű beszerezhetőséget, a relatív olcsóságot (sok esetben 500 és 1000 forint közötti árakról beszélünk egy-egy adagnál), a gyorsan kialakuló hatást, valamint azt, hogy a kortársak körében trendinek számít a pszichoaktív szerek használata. Különösen igaz ez a kispénzű, szegényebb társadalmi csoportokra.

Bali Miklós arról is beszélt: a dizájner drogok kapcsán olyan „készítményekre” is gondolni kell, mint például az orvosi ziliz nevű gyógynövény és az aceton, vagy bármilyen szárított, zöld növényi részek és a WD-40-ként ismert kenőolaj és vízkiszorító spray kombinációja, de a sort gyakorlatilag a végtelenségig lehetne folytatni. „Trendi” a műfüvek, vagy biofüvek köre, melyek szintetikus kannabionidokkal dúsított anyagok, az úgynevezett „fürdősók”, melyeket egzotikus füstölőkeveréknek, vagy más, nem emberi fogyasztásra szánt terméknek álcáznak, ezek az amfetamin-, vagy katinonfélék. S e körben kell még beszélni a különféle porokról és tablettákról is, melyek elsősorban piperazin hatóanyagokat tartalmaznak.

Bali Miklós rendőr százados, csoportvezető

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

– A legnagyobb veszélyt az jelenti a pszichoaktív szerek esetében, hogy a központi idegrendszerre hatva nemcsak pszichés, hanem fizikai változásokat is okoznak a szervezetben; illetve 4-szer gyorsabban alakul ki velük kapcsolatban függőség, mint a hagyományos kábítószerek esetében – nem kisebbítve ezzel utóbbiak veszélyét – jelentette ki Bali Miklós.

– Gyakran tartalmaznak egészségre ártalmas anyagokat, a készítők egy-egy új drogfajtánál a fogyasztókon tesztelik annak hatását, s utóbbiak általában azt gondolják, hogy a dizájnerdrogokat nem lehet túladagolni. Pedig igen, ráadásul ezek a drogfajták más drogokkal, például alkohollal fogyasztva rendkívül veszélyesek lehetnek, akár halált is okozhatnak. S míg a klasszikus kábítószerek esetében az orvostudomány már tudja a protokollt, és ismeri azokat a készítményeket, terápiás eljárásokat, amelyekkel adott esetben meg lehet menteni egy fogyasztó életét, addig a dizájnerdrogok esetében ez gyakran nem igaz, hiszen néha azt sem lehet tudni pontosan, az illető mit, vagy miket fogyasztott, milyen hatóanyagokat kevert egymással.

A bűnmegelőzési csoport vezetője arról is beszélt: a rend­őrség folyamatosan próbálja felvilágosítani az iskolás fiatalokat minderről, de a legfontosabb ebben az esetben is a szülői ház hatása. Ezért jó, ha a szülők a megfelelő életszakaszban ismétlődő jelleggel felhívják a gyerekek figyelmét a dizájnerdrogok, illetve egyáltalán a drogok veszélyeire. Nem utolsósorban: odafigyelnek gyermekeikre (s velük együtt kortárs kapcsolataikra), mert a viselkedés megváltozása, a pszichés és a testi jelek árulkodók lehetnek.