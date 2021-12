A nőt már napi munkájában is zavarták a nagy mennyiségű hívások, ezért rákészült arra hogy időnként visszahívja volt párját, aki ennyivel nem érte be. Személyesen is igyekezett vele kapcsolatba kerülni, váratlanul megjelent a lakásánál vagy a munkahelye előtt. Egy alkalommal, 2021. március 28-án a lakásából kilépő nő felé hajtott motorral, majd a nyomába eredt, amikor párja autóval elindult. A férfi április végén több napon keresztül folyamatosan mindenhová követte a nőt, aki emiatt a rendőrök segítségét kérte. A férfi nem egy alkalommal fenyegetésekre ragadtatta magát, közölte volt párjával: a csicskája marad élete végéig, és ne tervezzen semmit az életében, amíg közöttük nem lesz minden rendezve.