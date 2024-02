A koponyeg.hu információi szerint, Reggelig még többfelé, napközben inkább már csak a Tiszántúlon fordul elő csapadék. Nyugat felé haladva egyre szakadozottabb lesz a felhőzet. Megerősödhet a délnyugati szél. 14 fok körüli maximumok várhatók.

Túlnyomóan borult időre számíthatunk kevés helyen gyenge esővel, majd késő este frontális csapadékrendszer éri el a nyugati határt, amely kelet felé haladva egyre inkább gyengül, szakadozik felettünk. Mögötte a nyugati tájakon elkezd vékonyodni a felhőtakaró, ami szombaton napközben tovább folytatódik, a Dunántúlon már szűrt napsütés is lehet. A vastag, zárt frontfelhőzet az ország délkeleti, keleti felére összpontosul, a gyenge csapadékzóna is kelet felé, délután a Tiszántúlra korlátozódik. A délies szél továbbra is többfelé lesz élénk, amit helyenként erős lökések kísérhetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 12 fok között várható, az északnyugati tájakon lesz a leghidegebb, a Viharsarokban a legenyhébb idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 11 és 16 fok között valószínű.