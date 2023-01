A becsehelyi Harcz Endre amatőr meteorológus, viharvadász szerint is különleges időjárásban lehet részünk, ennek okairól mesélt olvasóinknak.

- Az elmúlt 10 nap középhőmérséklete 5-9 Celsius-fokkal magasabb, mint az átlagos, tehát téli viszonylatban rendkívül enyhe időszakban vagyunk, sorra dőlnek meg a napi melegrekordok - mondta. - Az enyhe téli időszakok Magyarországon gyakoriak, hiszen korábban is voltak gyenge telek, mint például az 1910 és 1920 között, vagy az 1970-es években. Ami ebben a mostani téli időszakban rendkívüli, az sokkal inkább az, hogy most már ez sorozatban a negyedik-ötödik ennyire enyhe és hómentes tél. A meteorológiai mérések kezdete óta nem fordult elő Magyarországon egymás után 4-5 ennyire enyhe és hómentes tél, azaz a maga nemében nagyon különleges időszakot élünk.

Harcz Endre hozzátette: ennek egyik oka, hogy a szubtrópusi anticiklon a szokottnál északabbra helyezkedik el, emiatt nagyobb mennyiségű meleg levegő érkezik Európa fölé Afrika és az Atlanti-óceán délebbi területei felől. Ehhez kellenek az északi-atlanti ciklonok is, amik ezt a meleg levegőt Európa felé terelik. Az elmúlt évek telei ugyanezen áramlási viszonyok miatt voltak ennyire enyhék. Továbbá valószínűleg köze van ezekhez az enyhe telekhez az évek óta tartó erős La Nina jelenségnek is. A La Nina egy természetes vízhőmérsékleti anomália, aminek következtében az egyenlítő Csendes-óceáni részén hidegebb a víz a szokottnál. Ennek a tengervíz áramlási karakterisztikának olyan kihatásai vannak a Föld légkörzésére, amelyek Európa egy részén és Magyarországon is ezeket az enyhe teleket okozzák.

- Persze ettől függetlenül nem zárható ki, hogy a tél második felében még lesznek komolyabb hidegek, de ennek jelei most még nem látszanak - folytatta. - Amikor van néhány nap melegebb idő januárban, gyakran "fedezik fel" az emberek, hogy a növényeken duzzadt rügyek vannak, és ekkor sokan hangoztatják: "Rügyeznek a fák!" Holott ez nem rügyfakadás, mivel egyes növények eredendően duzzadt rügyekkel telelnek egész télen, függetlenül attól, hogy milyen a tél. Ilyen látványos rügyekkel telelő növény például a füge, az orgona, a barack, a gesztenye, a cseresznye, a meggy, a lombhullató magnólia, ezeknek a növényeknek a rügyei egész télen "kövérek". Sőt, például a füge és az orgona a téli szürkeséghez képest rikítóan zöld rügyekkel telel, ez is megtévesztő lehet. Januárban a nappal hossza még nem elég a rügyfakadáshoz, még ha enyhe idő is van, akkor sem indulnak meg a fák. Februárban már más a helyzet, mert addigra annyival hosszabbak lesznek már a nappalok, hogy enyhe idő esetén akkor már a rügyek kimozdulhatnak nyugalmi állapotukból.