Keszthely ebből a forrásból kilenc projektet tervez. Manninger Jenő polgármester korábban már beszélt a Lovassy és az Apát utca kereszteződésébe építendő körforgalomról, illetve a Balaton-parti fejlesztésekről, most pedig újabb projekteket ismertetett, amelyeket a TOP Plusz-program keretében akarnak megvalósítani.

A Balaton Színház bővítésével 500 ember fogadására alkalmas tér jön létre, amely újabb kiállítóhelyként is szolgálna a jövőben

Fotó: Belovári András

A Balaton Színház fogadóterének bővítését a Kossuth utca 28. és 30. alatti épületek udvarának részleges lefedésével tervezik, így lehetőség lesz – a Simándy-termet is használva – egy időben 500 embert vendégül látni, s ez az új tér újabb kiállítóhelyként is szolgálna a jövőben.

Manninger Jenő hozzátette: itt nemcsak vendéglátásra alkalmas területet alakítanának ki, hanem melegítőkonyhát és tálaló helyiségeket is. A részleges befedés pedig azt jelenti, hogy mindkét udvarban maradna zöldterület is.

Az erre vonatkozó pályázatot a város még tavasszal benyújtja, s ha minden a tervek szerint halad, jövőre elkezdődhet az építkezés.

A piaci beruházással kapcsolatban a városvezető arról beszélt: ugyan nem önkormányzati tulajdonú az épület, ám szeretnének egy élelmiszerárusításra alkalmas fedett, zárt vásárcsarnokot felépíteni. A jelenlegi piaci parkoló felett pedig úgynevezett kéregparkolót alakítanának ki, amellyel 93-mal nőne a helyek száma, sőt: a piac mögötti terület felhasználásával összesen 120 autó számára teremtenének biztonságos várakozási lehetőséget.

Manninger Jenő kiemelte, az új vásárcsarnokkal a belvárosi élelmiszerbolt-hiány is megoldódna, ám ehhez a helyhatóságnak meg kell vásárolnia azt az épületet, amelyben korábban a kisbolt működött.

A két most bejelentett nagyberuházás közül a színház bővítése elsőbbséget élvez, a piac átalakítását, fejlesztését későbbre tervezik. E tervezett projektek pályázatait – mint ahogyan a többi Top+-os fejlesztések terveit is – folyamatosan készíti elő s nyújtja be Keszthely.