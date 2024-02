Varga Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy az épületnek hasznos funkciót kívánnak adni, a helyiségek adnának helyet a Gózon Imre Interaktív Helytörténet Gyűjteménynek, ehhez azonban szükséges a régi kúriát felújítani.

A település az önkormányzati épületek felújítását, korszerűsítését célzó LEADER-pályázaton szerepelt sikeresen, ez már a második pályázati forrás, amit erre a célra fordítanak.

-Korábban a Magyar falu programban nyertünk támogatást az épület belső tereinek helyreállítására, akkor az összes belső nyílászárót és a falakat festettük le és megújítottuk a faburkolatokat – tette hozzá a polgármester. - A mostani LEADER-programban pedig szinte az egész tetőszerkezet megújul, külső nyílászárókat is cserélünk, valamint a külső vakolat is javításra kerül. Ezután már berendezhetjük a kiállítótereket. Sok tárgyat gyűjtöttünk össze, ezek a tárlat részét képezik majd, illetve kikerül az a szakmai anyag, amit a Göcseji Múzeum munkatársaival állítottunk össze.

A tervek szerint itt kutatható anyag is rendelkezésre áll majd a település történetéből, illetve foglalkoztatószobát is kialakítanak, ahol népi mesterségeket mutatnának meg, de kihelyezett történelemórákat is tarthatnának ott. A terekben a gyűjtemény anyagát tematikusan helyeznék el, megismerhetők lesznek a helyi családok, a katolikus, református egyház, de a Pityerdomb újkőkori lelőhelye is helyet kap, mindez kép- és hanganyaggal. A települési értéktár is tükrözi ezt a törekvést, szeretnék megőrizni a község és a térség kultúráját, hagyományait, örökségét.

A helyi értékeket mutatja be az elmúlt évben elkészített Értékeink című kiadvány is, mely leírásokban gazdag összeállítás a nagy múltú falu természeti, gazdasági és kulturális kincseiről. Megjelenik benne az épített, illetve természeti környezet, az agrár- és élelmiszergazdaság, a kulturális örökség, továbbá a helyi sportélet, az életmód, a turizmus, a vendéglátás, s gasztronómiai, ipari és műszaki fejlesztések is, fotókkal illusztrálva.