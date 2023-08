A csapadékos időjárás a parlagfű virágzását is késleltette, s bár július második felében már megjelent a levegőben a pollenje, de még mindig tünetet nem okozóan alacsony a szintje.

A határszemlék tapasztalatai azt mutatják, hogy ez évben eddig kevés helyen kellett intézkedni. Erről számolt be érdeklődésünkre Szabó Béla, a vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának vezetője. A kedvező helyzet az átlagosnál hűvösebb tavasznak és az azt követő csapadékos időjárásnak is köszönhető, mert emiatt később indult el a parlagfű virágbimbójának kialakulása.

A földhivatal munkatársai is azt tapasztalják az idei határszemléken, hogy a mezőgazdasági területeken kis mértékű a parlagfű-fertőzöttség. Tart még a búza aratása, a tarlók eddig kedvező, ápolt képet mutattak. A kukoricában, napraforgóban, szójában pedig elenyésző a parlagfű, mondta Szabó Béla.

Arra is felhívta a figyelmet az osztályvezető, hogy az őszi vetésig a tarlók ápolásáról folyamatosan gondoskodni kell, mert csak ezzel lehet megakadályozni a parlagfű kifejlődését, virágzását. Ha ez elmarad, a gazdálkodó azonnali eljárásra számíthat. Azaz, a hivatal intézkedik a parlagfű-mentesítésről. Ráadásul, ha a fertőzöttség mértéke kultúrnövénnyel beültetett, lehatárolt területen belül meghaladja a 30 százalékot, akkor a kultúrnövénnyel együtt távolítják el a parlagfüvet. Mindezek költségét pedig a földhasználónak kell megfizetnie, aki növényvédelmi bírsággal is számolhat. Ennek mértéke 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet. Külterületen kultúrnövénnyel beültetett mezőgazdasági területen egy hektárnál 50 ezer forint a tétel, míg belterületen már 100 négyzetméter fertőzött terület esetén kiszabható az 50 ezer forintos bírság.

Szabó Béla: - A növényvédőszeres gyomirtás mellett a rendszeres kaszálás ajánlott

Szabó Béla fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az eljárás megindításánál nem számít a fertőzöttség nagysága, mert közérdekű védekezést már néhány szál virágbimbós parlagfű megjelenésénél is elrendelhetnek, ugyanakkor a bírság kiszabására 5 százalékos fertőzöttség felett kerül sor.

Június eleje óta egyébként harminc esetben kaptak jelzést a földhivataltól száras, leveles állapotú parlagfűről és indítottak eljárást. Ezek összesen közel harminc hektárnyi területet érintettek. Tavaly óta az eljárási rend szerint ilyenkor felhívják a gazdálkodó figyelmét, hogy akadályozza meg a parlagfű további fejlődését, a virágbimbók kialakulását, illetve a virágzást.

Korábban július elsejétől volt kötelező a parlagfű elleni védekezés, ez megszűnt, mert a jogszabály arról rendelkezik, hogy meg kell akadályozni a virágbimbó kialakulását, és ez nincs határidőhöz kötve. Ezért ha a területeken kikelt – csak száras, leveles fejlettségű - parlagfüvet találnak, felszólítást küldenek a gazdálkodónak, de ha már virágzó a növény, akkor azonnal elrendelik a közérdekű védekezést bírság kiszabása mellett.

Az elmúlt esztendőben 383 hektárt érintően 183 esetben indult eljárás parlagfű miatt, és ezért bírságként 7,5 millió forintot szabtak ki. Főleg szójával beültetett területeken, gabonatarlókon tapasztaltak fertőzöttséget, közérdekű védekezésre azonban nem került sor, mert a gazdálkodók maguk gondoskodtak a mentesítésről. A határszemléken talált, virágbimbós állapotig fejlődött parlagfű kapcsán idén eddig tíz esetben indult eljárás..

Szabó Béla felhívta figyelmet arra is, hogy a védekezés a gazdálkodók folyamatos figyelmét igényli. A növényvédőszeres gyomirtás mellett a rendszeres kaszálás ajánlott, mert a levágott parlagfű már három hét alatt képes újra virágot hozni, mégpedig az első fagyokig, október végéig, ameddig az ellenőrzések is tartanak.