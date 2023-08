Szabó Szilárd önkormányzati képviselő, a Fidesz frakcióvezetője a felmerülő lakossági igényeket tolmácsolta, amikor a gyalogátkelő ügyét a testület elé vitte. A problémát már korábban is többször felvetette, hiszen Sáncban nincs zebra. A Besenyő utcai csomópont környezetében hosszú évek óta lenne igény rá, hogy az óvoda és az orvosi rendelő biztonságosan megközelíthető legyen.

- Többszöri kezdeményezésemre végre elfogadta a közgyűlés a gyalogátkelőhely létesítésének előterjesztését - mondta a helyszínen Szabó Szilárd. - A beruházás majd a találkozásunk helyszínén, a Kaposvári út és a Besenyő utca csomópontjához közel valósulhat meg. A hatóságokkal, így a rendőrséggel, a Magyar Közúttal, a Közlekedési Hatósággal és a hivatal városfejlesztő osztályának munkatársaival a terület bejárását követően meghatároztuk a gyalogátkelő pontos helyét a két buszmegálló közötti részen.

Az önkormányzati képviselő hozzátette: a zebra minden jogszabálynak és követelménynek megfelel majd. Kiépítik az ehhez szükséges közvilágítást, mely az átkelőhely biztonságos megközelítését teszi lehetővé. Illetve a Magyar Közút előírásainak megfelelően sárga villogó jelzést is üzembe helyeznek.

- A tervezés várhatóan 1,5 millió forintba kerülhet, az összeg már rendelkezésre áll - folytatta Szabó Szilárd. - A kiviteli terveknek és a műszaki tartalmaknak megfelelően árazhatjuk be a munka tényleges költségeit. A gyakorlatból példákat véve nagyságrendileg 15 millió forintból megvalósítható lesz a zebra. Amint a tervek elkészülnek, és megvan a kivitelezéshez szükséges összeg, előterjesztést készítek, mellyel szeretném a közgyűlés támogatását és jóváhagyását kérni, hogy a jövő évben elkészülhessen. A kiviteli terveket idén készre kell hangolni, s onnantól a közgyűlés újbóli bólintása szükséges a sánciak álmának beteljesítésére. Ugyanis, aki egy kicsit is ismeri a környéket, pontosan tudja, hogy a Teleki utcán van egy zebra, illetve a Csónakázó-tónál. Eddig a lakosság csak balesetveszélyes körülmények között közelíthette meg az óvodát és az orvosi rendelőt, de ennek most vége, megnyugtató megoldás születhet.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a városrész lakossága állandóan változik, de növekedést mutat, jelenleg közel ezer fő él a területen, mely szorosan összeépült a Szabadhegy és a Csónakázó-tó ingatlanjaival.