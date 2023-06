A Környezeti és energiahatékonysági operatív program (KEHOP) által 70 százalékban támogatott, összesen 34,6 millió forint értékű munkában a Csertán - Űrhajós – Déryné - Landorhegyi út közötti területen váltják ki az elöregedett, gyakran meghibásodó vízvezetékeket, ismertette a részleteket Bali Zoltán alpolgármester. Az 1300 méter gerincvezeték és 500 méternyi bekötővezeték kiépítésével szakaszosan kapcsolják át a fogyasztókat a régi hálózatról, ami csak rövid ideig tartó szolgáltatáskieséssel jár majd. A beruházás egyike a KEHOP által támogatott, a városban 28 helyszínen zajló, a víziközművek megújítását szolgáló munkálatoknak.

Szilasi Gábor, a térség önkormányzati képviselője arról is beszámolt, hogy a térségben zajlik a kisnyomású földgázellátó-hálózat rekonstrukciója is. A régi acélvezetékek helyett műanyag csövek kerülnek a földbe, mintegy 290 méter hosszban. A Csertán utcai munkálatok június végére fejeződnek be, az útburkolatot is helyreállítja a kivitelező.