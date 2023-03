A városvezető elmondta: a projekt teljes kivitelezésével, ezen belül a közbeszerzés lebonyolításával a Városfejlesztő Kft. lett megbízva, ám még mindig nem sikerült eredményt hirdetni, így aztán azt sem lehet tudni, mikor indulhat a kivitelezés.

– A fejlesztés számos kanizsai intézményt érintene, többek között a Batthyány Lajos Gimnázium főépületét, ahol a hőszigetelés mellett a nyílászárók cseréje, kondenzációs kazánok beépítése és korszerű LED-es világítás kialakítása szerepel a tervek között, de említhetném a Központi Rózsa Óvodát, a HSMK vagy a Halis-könyvtár épületét, ahol napelemes rendszerek telepítése lenne az egyik cél – sorolta a polgármester. – A pályázatban megfogalmazott fejlesztésekből háromra ki sem írt közbeszerzést a Városfejlesztő Kft., ami azt feltételezi, hogy az idő rövidsége miatt már nem is fog, így valószínű, hogy csorbát szenved a korszerűsítés. Mindezek ellenére a Városfejlesztő Kft. ügyvezetője, Czirákiné Pakulár Judit és a közgyűlési többséget birtokló Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakciója sem tesz semmit.

Balogh László polgármester felelevenítette: a Fidesz-frakció tavaly január óta várja, hogy elinduljon a beruházás.

– A lakosság körében egyre nagyobb az elégedetlenség, joggal mondják azt, hogy semmi sem történik Kanizsán, ám azt is látni kell, hogy ez a tehetetlenség az ÉVE és az általuk kinevezett ügyvezető bűne – szögezte le a polgármester, aki hozzátette: az ÉVE nemhogy nem tud fejlesztési forrásokat szerezni a városnak, de még ahhoz is dilettánsok, hogy a már elnyert pályázati pénzeket időben felhasználják. – Ráadásul azt érzékelem, hogy az ügyvezető a saját és az ÉVE-frakció felelősségét rám akarja tolni, noha minden döntést ők hoztak meg.