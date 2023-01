- A 2022-23-as közmunkaprogram keretében a már több mint 30 éve lerakott térkövet cseréltük ki újra - tájékoztatott Kercsmár István polgármester. - A régi burkolat már elkopott, a szegély megrongálódott és balesetveszélyes lett ez a szakasz néhány helyen, ezért szükségessé vált, hogy megjavítsuk. A közmunkaprogram biztosította a munkához az anyagokat, az anyagköltséget: térkövet, szegélykövet, kavicsot, cementet és egyebeket. A közfoglalkoztatottak pedig az év eleji kedvező időjárást kihasználva lerakták a térkövet, az alapozást pedig még tavaly év végén, az ünnepek előtt megcsinálták.

A művelődési ház mellett mintegy 100 négyzetméteren végezték el a térkövezést, ezzel is megszépítve a környezetet és hozzájárulva a faluközpont megújításához.

A polgármester hozzátette, nagy segítség a közmunkaprogram, egyebek mellett ezt a feladatot is el tudták végezni ennek keretében, a közfoglalkoztatottaknak már van gyakorlata a térkőburkolat építésében, hiszen a szabadidőparkban is végeztek hasonló munkát. Emellett jelentős, közel 2 millió forint megtakarítást is jelentett, hiszen az anyagokat a program keretében szerezték be és vállalkozói munkadíjat sem kellett fizetni.

A megújított járda melletti útszakasz is nemrégiben kapott új aszfaltburkolatot összesen mintegy 300 méter hosszban.