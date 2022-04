Ez a számok nyelvére lefordítva azt jelenti, most 26 darab 186 személyes gépet kellene oda és vissza is utasokkal megtölteni, ha ez sikerül, azzal a fürdőváros jelentős lépést tenne a repülős forgalom visszaállításáért, hiszen azzal jó tárgyalási pozícióba kerülne a Wizz Airnél. Éppen ezért Hévíz nemcsak a leendő német vendégek „meggyőzésére” készül, hanem arra is, hogy a magyaroknak megmutassa, miért érdemes felkeresni Dortmundot és környékét.



A munkában részt vesznek a város szállodái, magánszálláshelyei s utaztatói is, akik a turisztikai nonprofit kft.-vel közösen keresik annak lehetőségét, milyen marketing­eszközökkel tudnák Hévízre csábítani a német turistákat, közülük is főként – mivel nem a klasszikus, idősebbeket vonzó őszi vagy tavaszi kúraidőszakról van szó – a 40 pluszos, esetleg családos vendégeket.



A fürdőváros arra készül, hogy a kampányban Keszthelyt és a három zalai Balaton-parti települést is ajánlja majd, igyekezve a fake news­okat megcáfolni a háborúval és a Covid-helyzettel kapcsolatban.



– Ez a pandémia utáni újrakezdés egyik első lépése, és komoly próba lesz – szögezte le lapunknak Papp Gábor. – Mondjuk úgy: negyed lépés előre, de ez szükséges ahhoz, hogy utána az első teljes lépést megtehessük. Éppen ezért sokat kell dolgoznunk a sikerért, nem kímélve energiát és pénzt sem – bár utóbbiból van most a legkevesebb –, hogy kedvező pozícióból indulhassunk a repülős piacon, és legyen esélyünk újabb desztinációkra. A város és a szolgáltatók összefogva képesek erre.



Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet: két hónapjuk van a járatok indulásáig, de szerencsére a piac nem ismeretlen számukra, hiszen a német turizmus egyik fellegvára Magyarországon Hévíz, igaz, most a szokásostól eltérő célcsoportot – a fiatalabbakat – kell főként megszólítaniuk.



A gyors cselekvés miatt az online eszközökre koncentrálnak a fürdőváros turisztikai szakemberei és szállodái, kampányt indítva például a közösségi médiafelületeken. Ezen túlmenően óriásplakátokat helyeznének el Dortmund központi pályaudvarának közelében, és megpróbálják meglévő utazási irodás partnereiket is motiválni, hogy ajánlják a repülős lehetőséget.



Pálffy Tamás úgy fogalmazott, folyamatosan nyomon követik majd a járatok töltöttségét, és annak függvényében alakítják a kampányt, amelynek költségeit a szállodák, a szolgáltatók, az önkormányzat és a turisztikai cég közösen állja, bár „nyilván annak nagyságrendje most sokkal kisebb, mint korábban, néhány éve lehetett volna”.



– A tét már 2023 és ’24, hiszen ha most megfelelő töltöttséget sikerül elérnünk, akkor több gép és desztináció is bekapcsolódhat a légi forgalomba – szögezte le az ügyvezető igazgató. – Tehát ez a járat nem elsősorban erről a nyárról szól, sokkal inkább arról, hogy meggyőzzük a légitársaságot: érdemes a Hévíz-Balaton Airportban gondolkodnia, s ha ez sikerül, akkor jó esély van arra, hogy a jövőben több helyről egyre több járat induljon a zalai repülőtérre. Ezt kell most megalapoznunk.