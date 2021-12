– Aszalással akár egy évig is tartósítható volt a gyümölcs – folytatja Kocsis Zsuzsanna. – A nagyszüleink, szüleink idejében semmiféle más módszer nem állt rendelkezésre, nem volt hűtőszekrény, ezért volt ennyire elterjedt az aszalás. Gyakorlatilag az ország minden részén ismerték, de Zalában volt a legnépszerűbb. Gyermekkoromban a falu minden házánál volt aszaló, ma viszont már csak hárman vagyunk, akik foglalkozunk vele. A fiatalokat szinte egyáltalán nem érdekli már, a lányom azonban ebben nőtt fel, ő biztosan fog aszalni, még akkor is, ha én már nem leszek. Aszaltunk már kivit, banánt és paradicsomot is, és sikerrel próbálkoztunk citrom és narancs aszalásával is.