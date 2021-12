– Számos szállodánál előfordult, hogy a rekordévnek számító 2019-es adatokat is sikerült túlteljesíteni – szögezte le Baldauf Csaba. – Ebbe a sorba tartozik a Kolping is, mi magunk sem számítottunk ennyi vendégre, és még októberben is azt láttuk, hogy az átlagosnál jobb a forgalom. Összességében komoly belföldi utazási kedvet tapasztaltunk, a környékünkön is 70 százalékos vagy a fölötti kihasználtságot regisztráltak októberben, amihez Hévízen a nemzetközi forgalom is hozzájárul, hiszen jöttek csehek, szlovákok, oroszok, izraeliek, németek és osztrákok is.