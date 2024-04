A keltike név is a kora tavaszi virágzásra, a természet ébredésére, a kikeletre utal. Ahol a keltike otthonra talál, színpompássá teszi az erdőt, virágai lilásak, bíborlilásak, illetve fehéres krémszínűek, igazán pompázatosak az éppen csak kihajtó liget erdőkben, a gyertyános, bükkös részeken. Az odvas keltike a boglárkavirágúak rendjébe és a mákfélék családjába tartozó virág. Egyes helyeken hívják hüvelykes földfüstjének, kakaslábnak, tavaszi gerezdeskének, s üres földfüstfűnek is. Gumós növény, amely idővel odvasodik, innen kapta a nevét. Amilyen harsányan ellepi az erdő avarját, még a fák lombfakadása éppen olyan gyorsan vissza is húzódik a föld alatti „raktározóképletébe” s várja a következő tavaszt. Erősen mérgező kivonatát korábban féregűzésre, menstruációs zavarok gyógyítására alkalmazták. Ma gyógyszeripari készítmények alapanyaga, központi idegrendszert bénító hatású, nyugtatókban fordul elő, s csak orvosi ellenőrzés mellett használható. Felvételeinken, a bazitai a tévétorony alatti bükkösben csodaszépen borítja be a talajt az odvas keltike.