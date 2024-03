A nagykanizsai Sipos Kata kozmetikus most adott néhány tippet a jó smink kiválasztásához és persze az oly' népszerű trendekről is beszélt.

– Kicsit furcsán hangzik, de az idei sminkdivat a "no make up", vagyis szinte semmi ne kerüljön az arcra, de ehhez tökéletes legyen a bőr – mondta Sipos Kata. – Inkább a bőrápolási rutinra fókuszál ez a fajta trend, ami valóban nagyon lényeges és üdvözölendő irány. Akkor valóban elég egy színezett hidratáló, nincs szükség a sok alapozóra. A nagy, feketére kihúzott szemek sem divatosak. Inkább egy kis csillogást ajánlunk, visszafogott smink kerüljön a szemre. Újabban a modelleken látható úgynevezett "foxy eyes", vagyis róka szemet szeretnek kialakítani a lányok egy húzott tusvonallal.

Sipos Kata épp munkában, Tóth Reza sminkelése elkezdődött

Fotó: Szakony Attila

A kozmetikus igyekezett ötleteket adni a fotózáshoz készített sminkek kapcsán is. Kiemelte: van egy aranyszabály, hogy vagy a szem, vagy a száj legyen hangsúlyos olyankor. A kettőt együtt nem ajánlják, de ha valóban fotózásra készül, akkor egy kicsit erősebb legyen a sminkje, mint amit a hétköznapokon visel.

– A Tündérszépek 2024 esetében is a lányoknak többféle ruhában kell pózolniuk az objektív előtt, többek között bikiniben is, ezért az arc és test átmenetekre nagyon figyeljenek – tanácsolta. – El kell kerülni a maszk hatást, ezért akinek a bőre nem bírja a szoláriumot, az használjon barnítókrémet és próbálja ki otthon a tükör előtt, hogy miképp mutat a legjobban.

A kozmetikus egy ilyen sminket meg is mutatott alkalmi modellünkön, Tóth Rezán. A hölgy elmondása szerint soha nem viszi túlzásba a sminkelést, de nyilván egy fotón sokkal jobban mutat, ha ízléses színeket választ.

A fotózásnál vagy a szem, vagy az ajkak legyenek hangsúlyosak

Fotó: Szakony Attila

Egyébként Sipos Kata az elmúlt időszakban sokat versenyzett, több különleges sminket készített. Nemrégiben szerepelt a Magyar Fodrász-Kozmetikus-Körmös Egyesület online magyar bajnokságán, ahol a felnőtt korosztály kreatív kategóriájában aranyérmet szerzett. A tűz, víz, levegő és föld témakörében lehetett választani témát, Kata a vizet választotta. A fiatal hölgy alig várja a májust, amikor Balatonfüreden már jelenléti viadalon bizonyíthatja tudását.

A Tündérszépek 2024-es versenyre jelentkező 18 és 35 év közötti hölgyek viszont nevezzenek még most, mielőtt betelnek a helyek! Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Zala vármegye szépségei Fejér, valamint Veszprém hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul, a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!