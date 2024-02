Február második hétvégéjén fantasztikus időjárás volt. 13-15 fok, enyhe szél és napsütés. Az emberek ki is használták a jó időt és megtöltötték a várost. A városi piac csordultig volt emberekkel, bár ez nem csak a jó időnek köszönhető, hanem az ottani programoknak is. A Gébárti-tóra szintén rengetegen ellátogattak. Ki biciklivel, ki gyalog járta a tó partját és töltötte fel magát D-vitaminnal. A tópartot a horgászok is ellepték, jobbnál jobb fogások reményében.

Tekintsék meg kollégánk fotóit a februári tavaszról.