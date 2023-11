Kifli, tej, cukor, mák, ezek az alap mákos guba hozzávalói. A kifli lehet szikkadt is, de legyen jó minőségű, ahogy a tej is inkább 2,8 vagy akár 3,5% zsírtartalmú. Vannak, akik vészhelyzetben kenyérből készítik, de kaláccsal is nagyon finom, ha éppen abból van otthon. A tejet érdemes vaníliával ízesíteni és a citrom sem rossz választás hozzá, de ha különleges gubát szeretnénk kipróbálni, narancshéjjal, mazsolával, de akár aszalt áfonyával vagy más gyümölcsökkel is gazdagíthatjuk.

Hozzávalók:

1 liter tej

2 csomag vaníliás cukor

1 db citrom

20 dkg darált mák

15 dkg porcukor

9 db szikkadt kifli

porcukor

Elkészítése:

1. A mákos guba elkészítéséhez a tejet melegíteni kezdjük. Hozzáadjuk a vaníliás cukrot és az alaposan megmosott és letörölgetett citrom lereszelt héját. Összefőzzük, majd levesszük a tűzről.

2. Kimérjük a mákot és a porcukrot, és alaposan összekeverjük.

3. A szikkadt kifliket felkarikázzuk, majd egy sütőedényben elkezdjük a rétegezést. Leteszünk egy sor kiflikarikát, alaposn meglocsoljuk a vaníliás tejjet, majd megszórjuk a cukros mákkal.

4. A rétegezést addig folytatjuk, amíg el nem fogynak a hozzávalók, majd 185 fokra előmelegítet sütőben 20-25 perc alatt készre sütjük. Porcukorral megszórva tálaljuk. Készíthetünk hozzá vaníliasodót is.

Tipp: A vaníliasodó elkészítéséhez 500 ml tejet forraljunk fel 5 dkg cukorral és 2 csomag vaníliás cukorral, majd húzzuk le a tűzről, és hagyjuk kicsit hűlni. 1 dl tejben keverjünk simára 4 db tojássárgáját és 1 ek vaníliás pudingport. Öntsük a langyos cukros tejhez, tegyük vissza a tűzre, és alacsony lángon, folyamatos keverés mellett főzzük addig, amíg egy kissé besűrűsödik. Tálaljuk a mákos guba mellé - írja a mindmegette.hu