Újabb kilencven éves személyt köszönthetett Kustánszeg önkormányzata, ezúttal Simon Bélánét látogatták meg a község vezetői születésnapja alkalmából. A kétgyermekes asszony a göcseji településen élte le életét, ám idén nyáron egészségi állapota miatt gondozási központba kényszerült költözni, de onnan is gyakran hazajár, s ha teheti, családtagjait is szívesen látogatja. A születésnapi ünnepségre is Zalaegerszegen került sor, ahol fiai, Csaba és Béla mellett Kustánszeg polgármestere, Bécs Tiborné és alpolgármestere, Gyenese Norbert is köszöntötte őt.