Bodó Tamás elmondása szerint megállíthatatlanul kapja a leveleket a szegényeitől. Az egyik Beregszászban élő férfi például azt írta: "Nagyon kevés a fizetésem, tudja nem szeretek kéregetni, de ha van valaki, aki segíthet étel csomaggal, azt meghálálnám. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen rosszul fogunk állni. Utoljára az 1990-es években volt hasonló a helyzet. Naponta rettegek, hogy elvisznek, besoroznak katonának, a barátomat otthonról vitték el, így nem lehet élni. Csak az ima ad erőt."

- Ennek a családapának két hónap múlva születik a második gyermeke - mondta Bodó Tamás. - Nagyon mostoha körülmények között élnek, kevés pénzből. Munkát alig tud vállalni, hiszen bujkál, hogy a családjával maradhasson. Szükségük van csecsemő ruhára a születendő picinek, ahogy minden másra is, amivel a babát lehet segíteni. Még csak nem is magának kér, de az ennivalóra neki is szüksége lenne.

A homokkomáromi férfi szíve is összeszorult, amikor a levelet olvasta, s ekkor eldöntötte a tervezettnél előbb már ősszel újabb útra indul Beregszászba és környékére.

- Ezúttal is szívesen elviszek tartós élelmiszert, édességet, tisztálkodási szereket - sorolta. - De gyerek és felnőtt pelenkát, babaruhát 2 éves korig, takarót, paplant, használható szőnyeget, gyermekágyat, tárcsás mosógépet és centrifugát is várnak. Ezen kívül szinte folyamatosan szükség van fertőtlenítő szerekre, ahogy focilabdára, valamint kerékpárra, egyéb sporteszközökre, amennyi belefér a teherautómba, illetve pénzadományokat is szívesen fogadunk. Minden adakozóért imádkozom, ez alap nálam. Bizonyára most is nehéz út lesz, de lényeg, hogy sok boldog arcot láthassak az adományozók jóvoltából. A missziómat a nagykanizsai Piarista-iskola közössége maximálisan támogatja, amikor megtelik a teherautó, akkor indulok.

Hozzátette: az adományok továbbra is leadhatók a Piarista-iskola portáján, de a személyes Facebook oldalán is megtalálják, vagy személyesen, Homokkomáromban is várja a felajánlásokat.