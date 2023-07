Kárpáti Zoltán, a Lenti Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője elmondta, hogy idén év elején nagyobb karbantartás zajlott az élményfürdőben, ez érintette a vízforgató berendezéseket, illetve a medencetérben is végeztek javításokat, ezután március 1-től fogadták itt a vendégeket. A nyári szezon most annyiban tért el a korábban megszokottól, hogy a szabadtéri rész május 1. helyett két héttel később nyitott, folyamatos ütemezéssel, először a külső tan- és úszómedence, pünkösdkor a szabadtéri pancsoló, majd június harmadik hetében a beachmedencét nyitották. Júniusban közel 7 ezer látogatót fogadtak a fürdőn a szállóvendégeken felül, azzal együtt, hogy az időjárás eddig kevésbé volt barátja a strandolóknak. Májusban és júniusban is csapadékos volt az idő, nem volt még igazi kánikula nyáron, ami tömegeket vonzana a medencék mellé.

Kárpáti Zoltán azt is elmondta, hogy idén az első félévben a fürdő látogatottsága a jegy- és bérletértékesítési adatok alapján mintegy 23 ezer fő, ez megegyezik az elmúlt évivel, és a szállodában is a tavalyihoz hasonlóan alakul a vendégéjszakák száma.

Rendezvényekkel is készülnek a vendégeknek, a napi programok, animáció, aquafitnesz mellett ezen a hétvégén vasárnap tartják a Hagyományok napját, annak kapcsán, hogy idén 45 éves a fürdő. A tervek szerint lesz képkiállítás, főzés, gyerekprogramok, animáció, néptáncbemutató, kézműves vásár, rönkhúzó és asszonycipelő, valamint magassarkú futóverseny, valamint zenél a Zalaapáti Harmonika Zenekar. Augusztusban pedig a már ismert és népszerű Hősnapot tartják meg, rendőrségi, tűzoltó és mentős bemutatóval, s a helyi softball csapat tagjai is megmutatják eszközeiket.

Ócsainé Pesti Zsuzsanna és Ócsai Zsolt Budapestről érkezett Lentibe, a szálloda vendégeiként töltötték idejüket a fürdőn. Elmondták, hogy nagyon elégedettek a szolgáltatásokkal, már felfedezték a várost és kisvasutast utazást is terveznek.