Az április elejétől június végéig zajlott programhoz bárki csatlakozhatott (az adatok feltöltésére okostelefonos applikáción, illetve az MME internetes felületén is volt lehetőség), és ezúttal nemcsak a környezetünkben élő madarak, de kétéltűek, hüllők, lepkék és emlősök megfigyelésére is mód nyílt. A megmozdulás célja (a télen futott Téli madárleshez, illetve a jelenleg is aktív Fecskeleshez, illetve Gólyaleshez hasonlóan) bevonni a lakosságot a környezetünkben található élőlények megfigyelésébe, a védelmüket segítő "közösségi tudomány" jellegű adatgyűjtésbe. Az MME összesítése szerint a program keretében több, mint 500 település kertjeiben és parkjaiban zajlottak megfigyelések.

Az adatbázisba 1021 felhasználó töltötte fel adatait, 1749 helyszínről (1297 kert és 452 park). Többségében kisebb kertekben (0-1 hektár: 1360) zajlottak a megfigyelések, de szép számmal akadtak nagyobb kertek és parkok is (1-5 hektár: 244 és 5 hektárnál nagyobb: 145). Összesen 18 550 megfigyelés érkezett 203 fajról. Az emlősök közül a legtöbbször keleti sünt (224 megfigyelés), a lepkék közül pedig kardoslepkét (73) láttak a résztvevők.

Legnagyobb számban természetesen madarak szerepeltek a fajlistákon, a három leggyakrabban megfigyelt faj a fekete rigó, a széncinege és a házi rozsdafarkú volt. Mivel a lepkék és az emlősök esetében csak hat-hat fajt lehetett választani az adatfeltöltésnél, ezért ezek fajok száma itt nem lehetett teljes.