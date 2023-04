A korábbi hagyományokkal szakítva,

A kézilabdacsarnok lett a központ

A verseny központját a helyi női kézilabdacsapat otthonának tekinthető Kiss Szilárd Sportcsarnokban jelölték ki. A versenyről tudósító élő televíziós műsorokat pedig a Balaton Hotelból közvetítik. (Korábban a Club Tihanyban volt a központ.)

Többszörös a túljelentkezés

A Balaton teljes területén, összesen 38 településen horgásznak majd a neves pecások. 140 órán át éjjel-nappal foghatják a pontyokat. A magyarok mellett olasz, spanyol, ukrán, kazah, lengyel, moldáv, cseh, szlovák, román, osztrák, német, lett, litván, francia, angol, bolgár, török, szerb, belga és görög versenyzők is érkeztek.

– Az IBCC nagyon népszerű, többszörös a túljelentkezés. Amikor kiírtuk a versenyt, 2 és fél óra alatt betelt a jelentkezési kvóta. Jelenleg majdnem 100 csapat van tartalékban – mondta a likeBalaton.hu-nak Csörgő Tamás, az esemény főszervezője.

Jönnek a rekordok

Az 5 kg fölötti pontyok számítanak a versenyben. Díjazzák a legjobb csapatokat a kifogott 5 kg fölötti pontyok összsúlya, valamint az öt legnagyobb hal összsúlya alapján is. Ezen felül a szektorokon belül is kiosztják a dobogós helyeket, és külön díjazzák a verseny legnagyobb tő- és tükörpontyát. A fődíj 30 ezer euró, de külön pénzdíjat kapnak az egyéb kategóriák helyezettjei is.

– Az előrejelzések szerint minden rekord meg fog dőlni. Mind összsúly, mint legnagyobb hal, mind pedig a legtöbb kifogott hal tekintetében – mondta Csörgő Tamás, aki arra is kitért, hogy április 16-án Balatonakarattyán, a Gumirádli strandon 34,05 kilogrammos tőpontyot emelt a partra Kovács Krisztián horgász. Jelenleg ez a balatoni pontyrekord.

A verseny szervezői is jól ismerik ezt a halat. Erről itt lehet olvasni!

Ahogy a likeBalaton.hu korábban megírta, előtte épp a tavalyi IBCC-n fogott 32,375 kg-os hal volt hónapokig a hivatalos balatoni pontyrekord. Érdekesség, hogy 2022-ben a déli parton, az addig nem favorizált Siófokon történt a csúcsdöntés.

Melegszik a víz

Jelenleg Badacsony, Szigliget és Balatongyörök térsége a legjobb pontyfogó hely, de a víz melegedésével ez megváltozhat. Mint Csörgő Tamás mondta, a hétvégére már 18, 20 fokot is mérhetünk. Erre általában a halak úgy szoktak reagálni, hogy a déli partot veszik irányba.

– Én azt várom szervezőként, hogy megint "fel fog robbanni" Balatonberény, Balatonmáriafürdő, Balatonfenyves, Fonyód és Balatonboglár térsége. Aztán, hogy mi lesz belőle azt majd a halak "megmondják" a verseny végére – fogalmazott Csörgő Tamás.