Dorina a Pannon Egyetem nagykanizsai kampuszán tanult, közgazdász végzettsége van. Mikor lediplomázott, egyből el is helyezkedett pályázatíróként egy helyi cégnél. Nem volt más munkahelye, ott dolgozott végig és a mai napig tartják a kapcsolatot. Jelenleg gyeden van a harmadik gyerkőccel, aki még nem jár bölcsibe, így elég nehéz a fiatal anyuka dolga. De azt vallja, ha az ember szeretne valamit elérni, azért tennie kell: ezért most ő is dolgozik, amikor a gyerekek engedik. De most már legalább azt csinálhatja, amiben igazán örömét leli.

Forrás: Dávidovics-Horváth Dorina

– Ábel 9 éves, iskolás, Léna 5 éves, óvodás, Panni 2 éves, jelenleg még itthon van, de szeptembertől már elkezdi a bölcsődét. Támogatnak, lelkesen ötletelnek, hogy milyen posztert lehetne még készíteni, sőt, ha festem a grafikákat, akkor velem együtt dolgoznak ők is a saját példányukon. Készítettem nekik már a saját grafikáimmal bögrét, posztereket, mindegyiket büszkén mutogatják, használják és ez nagyon-nagyon jó érzés – fogalmazott Dorina.

De lássuk, miről is van szó!

– Léna lányommal voltam itthon gyeden és "szabadidőmben" azon kezdtem el gondolkodni, hogy képzelem el magamat 5-10 év múlva – idézte fel az indulást. – Akkor két gyerekkel éreztem azt, hogy nem olyan egyszerű egy fix munkahelyen dolgozni és megoldani, hogy ha valaki beteg, vele tudjak lenni. Persze a munkahelyem mindig támogatott, úgyhogy azt nem mondhatom, hogy ez volt a fő ok. Inkább ki akartam próbálni magam és valahogy kiadni azt a sok kreatív energiát, ami összegyűlt bennem. Az alkotás számomra mindig nagyon sokat jelentett. Gyerekkoromban számos technikát kipróbáltam, a só-liszt-gyurma adventi koszorún keresztül az üvegfestésen át a gyöngyszövésig, tényleg mindent. Amikor megszülettek a gyerekek – bár velük azért kézműveskedünk – ezek az énidők eltűntek, hiányzott valami, amin lehet agyalni, gondolkodni, tervezni. A legeslegfőbb dolog pedig, ami miatt elkezdtem, hogy realizálódott bennem: egy darabig nekem nem lesz szabadidőm. Munka után rohantam haza, délután a gyerekekkel voltam. Ezt elégeltem meg, szerettem volna magamnak olyan munkát teremteni, amit a legjobban élvezek. Azt hiszem, sikerült megtalálni, eddig még tényleg mindig szívesen foglalkoztam vele, nem éreztem tehernek, nyűgnek, elvégzendő feladatnak. Ráadásul egy vállalkozás olyan, mint egy jó társasjáték: izgalmas, kiszámíthatatlan és tele van meglepetésekkel.

Forrás: Dávidovics-Horváth Dorina

Dorina elmesélte: a konkrét ötlet akkor jött, amikor Léna 1 éves volt. Szeretett volna neki egy babaposztert készíttetni, de nem talált olyan stílusban, ami igazán tetszett volna.

– Így elkezdtem megtanulni egy ingyenes képszerkesztő programot és megalkottam magamnak – magyarázta. – Megmutattam több embernek, akiknek nagyon tetszett. Élveztem az alkotás folyamatát, úgyhogy gyors piackutatás után rájöttem, nem igazán van letisztult, nem túl színes ilyen termék a piacon. Bár az ötlet megvolt, a koncepció még akkor nem állt össze. Jött a pandémia, bezárások, két kisgyerek mellett akkor feladtam. De nem sokáig! Amikor a harmadik gyermekem megszületett, újra elővettem a gondolatot. A szoptatások alatt volt bőven időm kitalálni egy egységes koncepciót rá. Ez nem más, mint az, hogy vízfesték grafikákkal dolgozok, egyszerűbb, letisztult stílusban. Azokat szeretném megfogni, akik szeretik a finom, ízléses dekorációkat, ajándékokat. Igazából csak tavaly vettem rá magam, hogy próbálkozzam saját grafikák készítésével, de ez is egy olyan dolog volt, amiből azt éreztem, hogy ez az én utam. Amikor épp bele akartam fogni a festésbe, pont akkor jött egy festő workshopot tartani ide, Nagykanizsára, vízfesték témában. Mi ez, ha nem égi jel?

Forrás: Dávidovics-Horváth Dorina

Dorina azt mondta: a jövőben szeretne fejlődni a grafikák terén, szeretne még több állatot, virágot festeni és az elkészült grafikákat minél kreatívabban felhasználni egy-egy jó emlék megalkotásához. Mert ezek a dolgok, amiket ő készít, jó emlékek.

– Számomra az az IGAZI nagybetűs ajándék, amikor tudom, hogy az a valaki, aki engem megajándékoz, sokat gondol rám, miközben az adott ajándékot kiválasztja. Persze lehet egy csokin is sokat agyalni, de mondjuk egy olyan poszteren, amin annyi gondolat szerepel rólam, ahány éves vagyok..., azért az kicsit több idő. Az ilyen ajándékokat soha nem felejti el az, aki kapja. Mindig emlékezni fog arra is, akitől kapta. Így lesz belőle egy jó emlék.

Grafikáit Dorina – ahogy már utalt rá – vízfesték technikával, akvarellpapírra készíti. Ha szükséges, először felrajzolja, de sokszor "csak úgy" nekiáll és elkészíti – vagy jó lesz, vagy nem. Ha nem, akkor újra próbálja.

– Pingvint például rengeteget festettem, mire összejött 3-4 használható "darab" – mesélte nevetve. – Most a róka fogott ki rajtam, még keresem azt a leegyszerűsített formát, amiben meg tudnám mutatni az én stílusomban. Ezt még gyakorolnom kell. A festés után digitalizálom őket és úgy kerülnek rá a kész képekre.

Forrás: Dávidovics-Horváth Dorina

Aktualitást ad beszélgetésünknek, hogy közeleg anyák napja...

– Az anyák napja a színtiszta szeretetről szól, hiszen egy anya sincs, aki ne szeretné így a gyermekét és fordítva – fogalmazott. – Szeretek ilyenkor mindig olyan ajándékot adni, amiben egy kicsit mi is benne vagyunk. A gyerekekkel sokszor készítettem kézlenyomatos képeket, ezt bárkinek tudom ajánlani, aki nagymamának szeretne ajándékot készíteni. Vízfestékkel, temperával, vagy bármilyen olyan festékkel meg lehet csinálni, ami vízbázisú. A gyerek kezét kell vele bekenni és rányomni egy lapra – választhatunk akár akvarellpapírt is, akkor nagyon szép lesz, hobbiboltban, vagy írószerboltban beszerezhető. Ez aztán szabadon díszíthető: ráírhatjuk a lapra, hogy "nagymamának szeretettel", de akár festhetünk a kéznek "szárat" és leveleket is, majd az alkotás alá írhatjuk, hogy "Mami legszebb virága". Több kézlenyomattal akár kész "csokrot" is készíthetünk. Amit még nagyon szeretek, azok a kuponfüzetek. Ehhez sem kell semmi más, csak egy kis kreativitás és pár darab lap. Készítsünk kis cetliket és mindegyikre írjunk rá egy-egy olyan dolgot, aminek anya, vagy a mama örülhet. Például: "ma én mosogatok", vagy "ne főzz, rendeljünk pizzát vacsorára", de akár olyat is, hogy "meleg kávé" – mert tudjuk, hogy az anyák mindig hidegen isszák... Bármit rá lehet írni, aminek tényleg örülne az, akinek adjuk. A cetliket összefűzhetjük, de akár egy szép borítékban is átadhatjuk. Egyszerű, mégis megható ajándék.