Taweesilp Visanuyothin, az illetékes járványügyi hatóság szóvivője szerint az országba érkezőknek csak oltási igazolványra, vagy ennek hiányában negatív koronavírustesztre lesz szükségük júliustól. Ezenkívül a határokon szúrópróbaszerűen hatósági antigéntesztelésre is lehet számítani egészen addig, amíg a kormány fel nem oldja az összes járványügyi korlátozást. A Thailand Pass regisztrációs rendszer megmarad, de csak veszélyes és más, fertőző betegségek gyanús tüneteinek jelentésére használják majd. Az utasok hőkamerázása is megszűnik a határokon. Nem lesz szükség a thai konzulátus által kiállított alkalmassági igazolásra sem a belépéshez. A thai kormány ettől függetlenül júliustól is javasolja az országba látogatóknak, hogy kössenek utasbiztosítást a koronavírusos megbetegedéssel kapcsolatos költségek fedezetére. A tájékoztatás szerint június első felében 348 ezer 699 külföldi érkezett Thaiföldre.