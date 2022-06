Konyhai eszközök

A húspogácsát elvileg minden grillezésre alkalmas felületen megsütheti, így kerti és asztali grillen, bordázott grillserpenyőben, továbbá lávakövön, esetleg öntöttvas serpenyőben is. A teljesen egyforma hamburgerek készítéséhez konyhafelszerelési szaküzletben beszerezhet egy húspogácsa-formázót.

Hozzávalók

Minden alapanyag esetében elsődleges követelmény a frissesség, illetve a jó minőség.

Húsok

A marhától a sertésen át a szárnyasig minden megfelel, de fontos, hogy a hús jó minőségű legyen és megfelelő mennyiségű, 18-20 százalék zsírt tartalmazzon. Frissen darált húst használjon! Bolti áru esetén ügyeljen rá, hogy hazafelé ne nyomódjon össze a csomagolása, mert csak a laza állagút tudja egyenletesen fűszerezni! A sovány húst – vagy halat – érdemes bepácolni, hogy szaftosabb legyen.

Húspótlók

A vegetáriánusoknak darált hús helyett grillezhet ­például halloumi sajtot, tofut vagy zöldségfasírtot, továbbá mehet a burgerükbe falafel vagy polenta is. (Jó azonban, ha tudja, hogy a hamburger elnevezés egyébként kizárólag a marhahúsos változatot illeti meg.)

Sajtok

Jó, ha a sajt megolvad, mert így kibontakoznak az aromái, de nem szabad teljesen szétfolynia. Megfelel például a gorgonzola, a parmezán, a mozzarella vagy a brie. A hagyományos sajtburgerbe cheddar sajtot tesznek.

Feltétek

A burgereket salátalevelekkel (például jégsalátával, rukkolával, madársalátával), nyers vagy sült hagymakarikával, különféle zöldségekkel, paradicsommal, paprikával, uborkával, grillezett céklával, cukkinivel, padlizsánnal, csemegeuborkával és más savanyúsággal is gazdagíthatja.

Öntetek

Mindig a húshoz és a feltétekhez illően válasszon mustárt, ketchupot, majonézt, csatnit vagy egyéb öntetet!

Zsemlye

A klasszikus, búzalisztes zsemlye mellett bármilyen buci, sőt akár a lepénykenyér vagy a focaccia is megfelel a célra. Az a fontos, hogy ne vegyen fel túl sok nedvességet. Ennek érdekében félbevágva enyhén megpiríthatja a grillen. Ha túl sok mindent rak bele, tálalás előtt szúrjon a közepébe egy pálcikát, így a rétegek nem fognak szétcsúszni! MW



Tanácsok a húspogácsához:

Nedves kézzel formázzon a húsmasszából körülbelül 10 cm átmérőjű és 2 cm magas pogácsákat, amelyeket csak sütés előtt hintsen meg sóval! A felhevített grillen vagy grillserpenyőben oldalanként 2-3 perc alatt átsülnek.

Amennyiben egy evőkanál domború felével finoman lenyomja a közepüket, nem fognak felpúposodni. Csak egyszer fordítsa meg őket!

Tálalás előtt, ha kissé kihűltek, egy perc alatt felmelegíthetők a 160 fokos sütőben.