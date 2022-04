Mégsem bírtuk ki, hogy az első ősszel ránk tört gyümölcsfaültetési lázban ne szorítsunk helyet egy újabb fának, ráadásul zöldfülű kertészként ahelyett, hogy más fajtát választottunk volna, egy Germersdorfi 3 csemetét vettünk. Így megvan belőlük a három testvér, plusz egy ismeretlen fajtájú porzónak, és egy sárgás „borcseresznye”, ám szegényeknek a német nemesítésű sztárcseresznyék mellett nem sok babér terem.



A bimbós vagy már virágba borult fákat gusztálva több ismerősöm is megjegyezte: idén rengeteg lesz a cseresznye. „Persze”, gondoltam, „ha az időjárás is úgy akarja”. A szomszédom épp tegnap közölte: elfagyott a barack, s nem csak a kajszi, az őszi is, pedig egy hete a virágzó fák alatt örvendeztünk a várható bőséges termésen. Én nem látom annyira vészesnek a helyzetet, a mi fáinkon több barackvirág még bimbós állapotban van. Amúgy elviheti a cseresznyetermést a szeles, esős idő is. Olyankor ugyanis otthon maradnak a méhecskék, és a cseresznyevirágzás meddő várakozásban múlik, legfeljebb a szél sodor át egy-két pollent a bibékre, de ez a cseresznyénél kevés. Mindenesetre bízom benne, hogy az öt fa terem annyit, amennyi csemegének, lekvárnak, kompótnak elég lesz. Persze a cseresznye is frissen a fáról szedve használ legtöbbet egészségünknek – ezért is jó, ha különböző érési idejű fát választunk. Májusinak ott a Sándor, a Tünde, a Münchebergi korai, a Bigerreau Burlat, vagy a világ legkorábban érő cseresznyefajtája, a magyar nemesítésű Rita. Júniusinak ajánlott a Germersdorfi, júliusinak a Regina. Nagynéném nevéről jutott eszembe, hogy gyerekkoromban a „vad” madárcseresznye apró gyümölcsét imádtuk a legjobban, különleges íze volt, azóta megtudtam: jellegzetes zamatát a kumarinszármazékok határozzák meg. Bőséggel tartalmaz karotinoidokat, antociánokat, flavonoidokat és vitaminokat. Rejteget kevés ciánsavat, amely ugyan nagy mennyiségben mérgező, kis dózisban viszont enyhe nyugtató és idegcsillapító – lehet, hogy ezért szerettük? Nagymamám befőttet is készített belőle, s azt rakta a süteményekbe, mondván, ízletesebb, mint úri testvérei. A vadcseresznyének Európa legtöbb országában nagy a becsülete: mandulával keverve a cherry brandy alapanyaga. Amerikában sokáig az egyik legnépszerűbb gyógynövénynek, szabadalmazott gyógyszerek alkotóelemének számított. Mifelénk jobbára erdőkbe, pagonyokba szorult vissza, telt virágú fajtáit díszfaként parkokba ültetik.



A gyümölcsükért telepített cseresznyefáknak lényegesen nagyobb a termésük. A legnépszerűbb fajta a Germersdorfi-trió, ültetéskor vegyük figyelembe, hogy erőteljes növekedésű fajták, a betegségekkel szemben ellenállók. A Hedelfingeni óriás szintén erős növekedésű, tojásdad gyümölcse sötétvörös. A korán termőre forduló és június elején érő, bőséges hozamú Carmen gyümölcse lapított formájú, lédús és ropogós. A Sunburst előnye, hogy öntermékeny fajta, magában is ültethető, míg a többség porzótársat igényel.



A cseresznye 80 százaléka víz, alacsony a zsír- és fehérjetartalma, viszont sok szénhidrátot és növényi rostot tartalmaz, így javítja az emésztést, táplál, de nem hizlal. A vitaminok közül jelentős készlettel bír az A és a C mellett a B összes variációjából, az ásványi anyagok és a nyomelemek közül a kalcium, a kálium, a foszfor, a nátrium, a kobalt és a vas bősége jelentős. A sötét színét biztosító antociánok gyulladást gátló és fájdalomcsillapító erővel bírnak. Főként az izom- és a csontfájdalmakra hat, ezért ajánlják a népgyógyászok a sportolóknak és azoknak, akik nehéz fizikai munkát végeznek vagy épp ellenkezőleg, az ülőmunka okozza fájdalmai­kat. A gyulladáscsökkentő hatás enyhíti a bőrallergiát is és elmulasztja a pattanásokat.