Otthonunk egyediségét a bútorokon kívül a falra helyezett díszek, képek, fotók már csak a szembeszökőségük miatt is alapvetően határozzák meg.

A díszítés lehet egyszeri, amikor már jól kigondolt elképezés alapján kerülnek a falakra képzőművészeti alkotások, valamint családi fotók. De alakulhat lassú folyamat eredményeként, hiszen a fényképek a közös kalandok élményeiről hosszú évek alatt találják meg a helyüket, vagy épp cserélnek helyet korábbiakkal, aszerint, hogy a családnak épp mi a fontos, életre szóló, vagy csupán a legsikerültebb, legjobb pillanatot elkapó.

Néhány alapszabályt mindezek mellett is érdemes figyelembe venni. Először is azt, hogy a kisebb alapterületű helyiségeket módjával zsúfoljuk tele díszekkel, emlékeket felidéző felvételekkel vagy képzőművészeti alkotásokkal. Ez esetben különösen tartózkodjunk a terjedelmes képkeretektől, akkor is, ha az a festmény korához, hangütéséhez történetesen passzolna. Ha ilyen unikális darabok vannak a birtokunkban, arra is kell figyelnünk, hogy ne nyomják el és agyon egymás hatását. A színvilággal is óvatosan bánjunk, a sötét tónusok tovább szűkítik az esetleg amúgy is szűkös tereket, márpedig a tágasság érzetére nemcsak a valóságos helyigény miatt van szükségünk. Bizonyított tény, jót tesz a mentális állapotunknak, ha kellően szellős helyiségben töltjük az időt, ha az ablakon kinézve messze futhat a tekintet. (Ezért szeretünk hegytetőre menni, ahonnan átfogó panoráma tárul elénk.)

Kisebb helyiségbe a világos tónusú, vidámabb képek illenek Forrás: Shutterstock

A lakáskultúra divatja persze időről időre merész változtatásokra sarkall bennünket, de azért ajánlatos jól meggondolni, mielőtt a buja vöröset, a vagány bordót, a romantikusan ódon óaranyat beengedjük a hálószobába. Jól mutatnak a főúri kastélyok szalonjaiban, de nem a 3x3-as kisszobában. A pasztellszínekkel nem fogunk mellé, amelyek mellett jól megél egy-egy merészebb folt, előbbi kiemeli az utóbbia­kat. A szürke és a barna árnyalatai inkább legénylakások sajátja, az ifjú hölgyeket többnyire a derűsen napsütötte színválasztás jellemzi, a kisgyermekes családoknál pedig egy ideig úgyis a mese- és állatfigurák veszik át a terepet. Egy család felmenőinek arcképei mindig érzelmes húrokat pengetnek, hiszen nagyon fontos, hogy az unoka lássa a dédszülőket, vagy még korábbi ősöket, ezért érdemes ezeket a fotográfiákat nagy becsben tartva időről időre megújítani, akár a digitális technika áldásait segítségül hívva.

A falakat a saját fotóink és az időtálló, a szigorú esztétikai bírálatot kiállt festmények, grafikák mellett plakátokkal, nyomatokkal, de akár faltetoválással is dekorálhatjuk. Ez esetben is melegen javasolható, hogy vagy gyakorta cseréljük például a plakátokat, vagy ne engedjünk a múló divatoknak.