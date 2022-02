Oklevelet vehetett át segítő szervezetként az Együtt Gutorföldéért Egyesület Fercsák Lászlóné koordinátori munkájáért és Nyakas István polgármester mint a kertvetélkedőhöz csatlakozó település vezetője.



A díjkiosztót tavaly ősszel tartották Budapesten.



– A településről legutóbb 95-en vettek részt a vetélkedőn, Berta Kati normál kategóriás kertje mellett neveztünk egyet mini kategóriában, illetve egy zártkertet az országos döntőbe – mondta Fercsákné Karola koordinátor, az országos kertvetélkedő örökös életműdíjasa. – Nehéz év volt 2021 a gazdáknak, amikor már jó időre számítottunk, akkor rosszra fordult, nehezen indultak meg a növények a kertekben, a szárazság nagyon megfogta a fejlődésüket. Őszre lettek szépek a kertek, a betakarítás idejére. Viszont kevesebb volt a kártevő, mint az előző években, amit a szárazságnak köszönhettünk, illetve a gombás betegségek is elkerülték a veteményeseket. A szőlőkben azonban a kabóca okozott károkat. Az elmúlt évben kevesebb gyümölcsöt tudtunk betakarítani, az sem túl jó minőségű.

Fercsák Lászlóné Karola és Vargáné Berta Katalin a díjjal

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Vargáné Berta Katalin kertje 2014-ben oklevélben részesült, most pedig országos díjjal, bronzplakettel jutalmazták. Mint a méltatásban elhangzott: mindig változtatja kertje környezetét, olyan dekoratív megoldást keres, ami a növényeinek is kedvez.



– Nem számítottam díjra, hiszen – ahogy Karola is mondta – nehéz év volt a tavalyi a szárazság miatt – vette át a szót Vargáné Berta Katalin. – A kertem azért lett szép ennek ellenére, mert azt a technikát alkalmazom már évek óta, hogy mikor elültetem a növényeket, egyből takarom le fűvel. Most ennek köszönhetően elég volt 3-4 naponta öntözni, nem száradtak el a zöldségek, nem voltak kártevők úgy, hogy egész nyáron át nem kapáltam. Csak arra kell figyelni ennél a praktikánál, hogy ne legyen magos a fű, amellyel a kaszálás után letakarjuk a veteményest. Őszre aztán ez a takaró komposztálódik, így táplálja is a talajt. Idén egyébként paradicsomi évünk volt, nagyon bőséges volt a termés, közel 70 üveggel főztem be. De szép lett a paprika, az uborka, a kerek répa is, bár a bab nem bírta a szárazságot, de minden másból tudtunk feldolgozni. Nem használunk vegyszereket, gyomirtót, permetszert, csak a bordói lét a baktériumos és gombabetegségek ellen. Vagyis szinte biogazdálkodást folytatunk, komposztálunk, a tyúkok pedig biztosítják a trágyát. Magam gondozom jobbára a kertet, nevelem a palántákat, magot szedek a jó termésekből, több évre visszamenőleg van például paprikamag, amelyet örökítek.



Hozzátette, a faluban működik a gazdák között a cserekereskedelem.



Hamarosan kezdődik a palánták nevelése, ha jön a jó idő, el lehet vetni a cukorborsót, a sárga- és fehérrépa-, valamint a salátavetőmagot. Természetesen már benevezett Gutorfölde az idei kertvetélkedőre is.



A kiírás nem változott: balkon, mini – 50 négyzetméter alatt; normál – 50 négyzetméter felett; zártkert – zöldséges, gyümölcsös, vegyes és közösségi, illetve óvodák, iskolák, csoportok kategóriákban regisztrálhatnak a jelentkezők a Magyarország legszebb konyhakertjei országos vetélkedőre augusztus 1-jéig. A konyhakertek versenyében a magánszemélyek kertjei mellett az óvodai, iskolai és az önkormányzati kerteket külön díjazzák. Az elmúlt években 771 településről több mint 92 ezer kertművelő munkáját értékelték 387 országos díjjal.