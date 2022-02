Már többször olvashattak nálunk hasonló akciókról, melyek a körmendi Hegyi Norbert nevéhez köthetők. A győri Széchenyi Egyetem tanársegéde doktori értekezését készíti a témájában, ehhez kapcsolódott a mostani kísérlet is. Újdonságaként a gondola úgy készült, hogy leszálláskor, illetve ütközéskor a lehető legtöbb energiát elnyelve megvédje a benne lévő műszereket.

– A piros színű habszivacs „házat”, illetve belül, a 3D-s nyomtatással készített alkatrészeket is arra szántam, hogy a földet éréskor összetörnek, megsemmisülnek – mesélte Hegyi Norbert. – Fontos lenne látni, hogy a számítások mennyire voltak helytállók.

A kora délutáni felbocsátás után a szondának a szimuláció szerint mintegy másfél órát kellett volna a levegőben töltenie, majd Nagykapornaknál visszatérnie. Ám az emelkedésért felelős, hidrogénnel töltött meteorológiai ballon viszonylag „alacsonyan”, 19.200 méteren szétdurrant, így a földet érés is hamarabb következett be. A keresők Bagodnál jártak, amikor az utolsó jelet vették az éppen 1100 méteren süllyedő szondából, amit később, a dombok árnyékolása miatt már nem „láttak”. Szombaton és vasárnap is hosszan keresték a Géva-hegy, a kőolaj-finomító, a Flextronics és Zalabesenyő környékén, ám nem jártak sikerrel.

– A korábbi, lassan kéttucatnyi felbocsátás során még nem veszett el szondánk, most is reméljük, hogy becsületes megtalálók akadnak rá – mondta Hegyi Norbert. – Az elérhetőségeim megtalálhatók rajta, ahogy az is, hogy jutalomra számíthat, aki (egyébént a jogszabályoknak megfelelően) visszaszolgáltatja. A benne lévő eszközök (9 éves kompakt fényképezőgép és hasonló korú, csak fotózásra jó memóriakártya) csak nekem jelentenek igazi értéket, a rajtuk lévő információk miatt.

A szonda oldaláról esetleg elveszhetett a cetli, ezért megjegyezzük: a becsületes megtaláló Hegyi Norbertet a [email protected] email-címen érheti el. Az említett jutalom pedig elsődlegesen ingyenes részvételi lehetőség az egész család számára a hegyhátsáli Hegyháti Csillagvizsgáló ismeretterjesztő előadásán és csillagászati bemutatóján. Hegyi Norbert hozzátette még: ha a megtaláló első lépésként esetleg törölte a mamóriakártyát, az sem gond, van ugyanis mód visszanyerni az információkat.

Hegyi Norberten kívül az akció résztvevői voltak: Benkő Imre rádióamatőr, amatőrcsillagász; Edvi Balázs villamos távközlési mérnök, amatőrcsillagász; dr, Dogossy Gábor, a Széchenyi István Egyetem, Anyagtudományi és Technológiai Tanszékének docense; Várnai Tamás rádióamatőr, az antennák szakértője; valamint Steinerné Lénárt Judit.