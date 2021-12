Lugosi Alexandra úgy érzi, egyetlen kiút van az ördögi körből, ha megpróbálunk változtatni a hozzáállásunkon. Mindennapjaink során fordíthatjuk a figyelmünket arra, hogy az életünk igenis tartalmaz örömöt, mosolyt és nevetést is. Csak a figyelmi fókusz a lényeg, hogy mi éppen mit is ragadunk ki a napjainkból. Fontos, hogy mindig tartsuk szem előtt azt is, hogy valóban bizonytalan és új a jelenleg kialakult helyzet a számunkra, de nem vagyunk teljesen tehetetlenek, hiszen van befolyásunk a stresszre adott reakcióinkra és érzelmeinkre is.