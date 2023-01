A világ 40 legszebb nője közé is beválasztott fiatal lány a Budapesti Gazdasági Egyetem turisztika szakán közösségszervezést hallgat, s szeretne a tanulmányaira is jobban koncentrálni.

Forrás: Tótpeti Lili

- Nincs lazsálás, 2023 alig kezdődött el, egy hét pihenő után felpörögnek az események körülöttem - mesélte. - Szerencsére a modellmunkák is mindig megtalálnak, már az év elején, január 7-én, szombaton egy fotózásra várnak a fővárosban. Az egyetemi tanulmányok mellett, amennyire lehetőségeim engedik, a szabadidőmben szívesen veszek részt fotózásokon, mert imádom, feltölt energiával, ilyenkor jobban indul a napom is. A leginkább azonban a divatbemutatókat élvezem, hiszen olyankor komplett stábbal, sminkesekkel és fodrászokkal dolgozunk. A fotózásokon szeretem, ha van egy koncepció, amit követünk, hiszen úgy sokkal hatékonyabban lehet haladni. Előfordult, hogy az egyórásra tervezett fényképezés 20 perc alatt megvolt, kedvelem a hatékonyságot és a pontos, precíz munkát. Emellett egészséges és sportos évet tervezek.

Forrás: Tótpeti Lili

S hogy ez mit jelent konkrétan?

- A sport, az edzés az életmódom szerves részévé vált, erre még nagyobb hangsúlyt fektetek a jövőben - fűzte hozzá Lili. - Most viszont a konditermeket kissé a háttérbe szorítom, szeretnék kipróbálni új, szabadtéri sportágakat. Az élet minden terültén kedvelem a kihívásokat, a különféle mozgásformák felfedezése is ezek közé tartozik. Szívesen visszatérnék a kedvenceimhez is, az úszáshoz és a lovagláshoz, amik az elmúlt időszakban szinte teljesen kimaradtak az életemből. Ezekkel igazán teljessé, fitté tehetem a hétköznapjaimat.