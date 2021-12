A Your Last Steps a hasonló stílusú zalaegerszegi LoveCrose, illetve a második albumának megjelenésén dolgozó soproni Pair O’Dice társaságában járja majd az országot. A tervezett turné január 22-én, Nagykanizsán, a Medgyaszay Házban kezdődik, erre a koncertre már válthatók is jegyek. Január 28-án a felvidéki Dunaszerdahelyen, másnap Sopronban lép fel a három zenekar. Februárban szintén három koncert várható, 4-én a székesfehérvári Nyolcas Műhely, 5-én az esztergomi Sportalsó, 26-án a győri Dongó színpadát veszik birtokba. Márciusra két dátumot jelentettek be, 25-én a budapesti Robot lesz a helyszín, ám itt csak a Pair O’Dice és a Your Last Steps lesz látható, míg 26-án a dunaújvárosi Kaptár Music Pub várja a három zenekart. A nagykanizsai zenekartól származó információk szerint március 12-re is terveznek egy fellépést, ennek helyszíne azonban még szervezés alatt áll.