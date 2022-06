A sprintvonatból jobban ki tudtam venni a részemet, mint én magam reméltem, vagy a csapatom várta. A Groupama-FDJ önmagában már ezzel elégedett lett volna. A személyes célomhoz, a szakaszgyőzelemhez is közel voltam, de semmit nem szépült az elrontott utolsó kanyar miatti negyedik hely a 19. szakaszon, hiába ez az eddigi lejobb helyezésem

– értékelt az MTI érdeklődésére Valter Attila a szerdai online beszélgetésen.

Mostanra azért kezdem feldolgozni. Ez egy lecke volt, amiből tanulni kell.

A 23 éves versenyző úgy véli, azt már bebizonyította, hogy képes szakaszt nyerni, mert nemcsak a szökésbe került bele, hanem kitartott a legjobbakkal, ráadásul az ötfős élbolyból a három legerősebb közé tartozott, most már inkább arra kell koncentrálnia, hogy élni tudjon a lehetőséggel. Szerinte egy háromhetes viadalon akár több etapon is képes lehet hasonló produkcióra.

Valter azt is kiemelte, hogy az eddigi három olasz körversenyéből ez volt a legnehezebb, noha az időjárással alapvetően szerencséjük volt. Úgy fogalmazott, „a mezőny teljesen megbolondult”, emiatt sokszor olyan volt a verseny, mintha egymás után egynaposokat kellett volna teljesíteni.

Fetter Erik sikerként könyvelte el, hogy minden rá szabott feladatot el tudott végezni.

Meg voltak elégedve velem, talán meg is leptem a csapatomat, hogy elsőre ilyen jól bírtam. Kicsit tartottam az első Grand Tourtól, de kellemes csalódás volt, hogy jól bírtam a harmadik hetet is és egyszer sem zuhantam meg igazán

– mondta.

Az EOLO-Kometa 22 esztendős bringása arról is beszélt, hogy van helye a háromhetes körversenyeken, de még sok munka vár rá, hogy ne csak belekerüljön egy jó szökésbe, hanem végig is tudjon menni a legjobbakkal és így a szakaszgyőzelemre is legyen esélye.

Peák is – aki ugyancsak az első Giróján szerepelt – úgy érzi, hogy elégedettek vele.

Én személy szerint jobban örültem volna, ha látványosabban tudom segíteni Biniam Girmayt, ami az elsődleges feladatom volt. A 17. szakaszon tudtam extrát nyújtani a csapat számára, amikor Domenico Pozzovivónak problémája volt és az egyik hegyen tudtam segíteni neki, hogy kisebb hátrányt szedjen össze az összetettben

– mesélte.

Az Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 23 éves magyar kerekese elárulta, alapvetően neki nem voltak stresszesek a hegyi szakaszok, mert ott csak végig kellett mennie, azt pedig tudta, hogy vannak nála rosszabbak, mint például Valter csapatának sprintere, Arnaud Démare, aki végül a pontversenyt megnyerve ciklámen trikóban zárt. Ennek ellenére a 20. szakaszon egyszer „megzuhant”, de akkor éppen Fetter Erik „kerekét csípte el”, amíg a lábai rendbe jöttek.

Mindhárom magyar versenyző kiemelte, hogy a magyar szurkolók egészen fantasztikusak voltak az első három szakaszon, de aztán Olaszországba áttérve is minden etapon láttak magyar zászlós szurkolókat.

Valter és Peák meg is állapodott abban, hogy az olaszokon kívül a magyarok voltak a legtöbben az utak mentén. Előbbi megemlítette, hogy a 19. szakaszon, amikor éppen szökésben volt, rá is kellett szólnia egy honfitársára, mert annyira közel futott mellette, hogy már zavarta őt.

A külföldiek szemében nagyot nőtt Magyarország presztízse. Eddig kisország képviselőjeként néztek ránk, de elkezdtek érdeklődni irántunk. Az pedig még engem is meglepett, hogy a magyar emberek mennyire imádják a kerékpársportot

– mondta Fetter Erik a budapesti Nagy Rajtról.

Valter úgy vélte, nehezebb volt ráhangolódnia a versenyre a magyarországi szakaszok után. Amíg tavaly elvárások nélkül nagyon jó állapotban érkezett a Giróra, ezért sikerült három napon át magára öltenie az összetett éllovasának járó rózsaszín trikót, addig idén nagy elvárásokkal rajtolt, emiatt nagy volt benne a stressz.

Megfogalmazása szerint tízéves kora óta nem volt ennyire ideges. Hozzátette, alapvetően jól kezeli a nyomást, de most jutott el arra a szintre, hogy valószínűleg keres egy sportpszichológust, illetve a verseny alatti táplálkozására is jobban oda kell figyelnie. Szintén tanulságként említette, hogy a következő háromhetes versenye előtt mindenképpen elmegy magaslati edzőtáborba, ami idén kimaradt, illetve a formaidőzítésre is oda kell figyelnie, mert az alpesi körversenyen mutatott csúcsformája nem tartott ki.

Lesz olyan verseny, ahol az összetettért fogok menni, de most legfeljebb a legjobb 15 lett volna reális. Ezt támasztja alá az is, hogy tavaly Lorenzo Fortunatóval voltam harcban, aki most éppen 15. lett. Ez az a szint, ahonnan nehéz feljebb jutni, éppen ezért az egy évvel ezelőtti 14. helyezésnél többet ért volna egy szakaszgyőzelem

– mondta az MTI-nek a jövőjét illetően Valter, aki elárulta azt is, hogy nagyon szeretné már magát kipróbálni a másik két Grand Touron is, azaz a Tour de France-on és a Vuelta a Espanán, illetve vágyik arra, hogy egy ilyen viadalon a legjobb tízbe kerüljön összetettben.

Fetter és Peák egy hét pihenőt kapott, de előbbi azért „bicózgat”, utóbbi pedig csütörtökön ül ismét nyeregbe, mielőtt jövő héten megint edzésbe áll. Valter valamelyest hosszabb pihenőt tart, de már tekert a Giro vége óta.

A június második felében esedékes országos bajnokságon várhatóan mindannyian rajthoz állnak majd, Fetter emellett az Eb-re is készül, Valter még az ob előtt részt vesz a Mont Ventoux Challenge elnevezésű viadalon is, amely a híresen nehéz franciaországi hegy tetején zárul.

A 105. Giro d'Italián Valter 35., míg a két újonc közül Fetter 83., Peák pedig 110. helyen zárt.

