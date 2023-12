A szabadság és a béke ikertestvérek, egyik sem létezik tartósan a másik nélkül. Ezt, ha valaki Európában fájdalmasan megtapasztalta, azok mi, magyarok vagyunk. Ezért olyan fontos, hogy akkor és ott is hidakat építsünk, ahol már a pilléreket is elmosta az ellenségeskedés és néha még a gyűlölet is. Univerzális zenei nyelvünk segítségével azt célozzuk meg, hogy áthidaljuk a határokat. A zene számunkra nem csupán hangok összessége, hanem a legfontosabb összekötő erő. Fontos, hogy az alkotásainkban rejlő üzenetek hozzájárulnak a béke terjesztéséhez: a különböző nézeteket elismerő és ezt tiszteletben tartó eszmecsere, az empátia és a mások elfogadása… Célunk ezeket erősíteni