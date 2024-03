Paks 2 28 perce

Szijjártó Péter: a paksi beruházás munkálatai jól haladnak (videó)

A paksi bővítés munkálatai jól haladnak, az év végére az első beton is lekerülhet a földbe, de hasonlóan fontos mérföldkő a zónaolvadék-csapda és a reaktortartály gyártása is, amelyek közül az első elkészült, míg a másik gyártása rövidesen megindul – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz atomenergetikai vállalatot vezetője Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Roszatom orosz atomenergetikai vállalatot vezető Alekszej Lihacsovval közösen tartott sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a jelenlegi menetrend alapján az idei év végére tudnak eljutni a rendkívül fontos mérföldkőnek számító „első betonig”, de ugyanilyen kritikus pont a két nagy tömegű nukleáris berendezés, az úgynevezett zóna-olvadékcsapda és a reaktortartály legyártása is. Ennek kapcsán üdvözölte, hogy előbbi gyártása elkészült Oroszországban, így ősszel le is szállíthatják, ami nem lesz kis művelet, mert a tömege több mint 700 tonna, ez nagyjából 15 darab Airbus A320-as utasszállító repülőgépnek felel meg. A másik kritikus fontosságú, hosszú gyártási eszköz maga a reaktortartály, ennek a gyártása áprilisban kezdődik meg – tudatta. Tehát a két kritikus eszköz tekintetében az egyik készen van, a másik gyártása pedig most kezdődik – tette hozzá.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy jelenleg a talajszilárdítási munkálatok folynak 17 hektárnyi területen, ehhez 75 ezer cölöpöt kell lefúrni, amelyből nyolcezer már megvan. Majd hangsúlyozta, hogy ezt a munkát egy német vállalat végzi, és jövő év nyaráig kell elkészülni vele. Körülbelül másfél millió méternyi furat lesz a földben. Na most, ha ez a munka nem a Földön, hanem a Plútó nevű bolygón történne, akkor ennyi furattal a Plútó felszínétől annak a magjáig tudnánk eljutni, csak hogy érzékeljük a mértékeket – fogalmazott. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a paksi beruházás munkálatai jó ütemben és folyamatosan haladnak, és továbbra is tudjuk tartani azt a tervünket, hogy a következő évtized elejére a két új blokkot rá tudjuk kapcsolni a hálózatra – közölte. A miniszter ezután hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszak európai és globális válságai jól demonstrálták, hogy azok az országok vannak biztonságban, amelyek maguk tudják fedezni az energiaszükségletüket. Így tehát Magyarország energiabiztonságának növelése érdekében is arra van szükség, hogy növeljük a saját energia-előállítási kapacitásunkat – mondta.

Rámutatott, hogy hazánk földrajzi és természeti adottságaiból kifolyólag ez elsősorban a nukleáris energiatermelési kapacitások fejlesztésével lehetséges, a paksi bővítéssel így olcsón, biztonságosan és fenntartható módon lesz biztosítható az ország működtetéséhez szükséges áram egy jelentős része. Leszögezte, hogy a paksi bővítés igazi nemzetközi projekt, hiszen az orosz fővállalkozó mellett német, francia, osztrák, svéd és amerikai szereplők is találhatók az alvállalkozói láncban. A paksi telephelyen az atomerőmű beruházásának munkálatai folyamatosan haladnak, nincs akadálya annak, hogy az idei esztendő végére az első betonig eljussunk, nincs akadálya annak, hogy a következő évtized elején a két új blokk a magyar energiaellátási hálózatra rákapcsolódjon – összegzett.

