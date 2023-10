A tárcavezető a Thyssenkrupp beruházásnak bejelentésén arról számolt be, hogy a német konszern 23 milliárd forintból bővíti jászfényszarui gyárát, amihez a kormány 4,6 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve 110 új munkahely létrehozását. Ennek nyomán a vállalat évi kétmillió darab forgó tengely előállítására lesz képes elektromos járművekhez.

Ezekért a beruházásokért mindig nagy verseny van, és mivel a Thyssenkrupp a világ egyik legnagyobb autóipari beszállító vállalata, mintegy százezer embernek ad munkát világszerte, és sok-sok országban van gyára, ezért ezt a beruházást még sok-sok ország szerette volna magának megszerezni

– mondta.

Ez a beruházás is világosan mutatja, hogy a német vállalatok továbbra is bíznak Magyarországban, a magyar beruházási környezetben, és ez a beruházás is bizonyítéka annak, hogy a magyar kormány és a német beruházó vállalatok kapcsolatrendszere a kölcsönös tiszteletre alapul

– tette hozzá.

Majd rámutatott, hogy a német cégek alkotják a legnagyobb beruházói közösséget hazánkban, ahol a befektetett tőke mintegy 20 százaléka Németországból érkezik.

Ennek kapcsán pedig kitért arra is, hogy 2014 óta a mostani a 187. német vállalati beruházás, amelyhez az állam támogatást biztosít.

Mindez látszik a kereskedelmi forgalmunkon is, amely tavaly meghaladta a 67 milliárd eurót, hatalmas rekord. Idén eddig 11 százalékos növekedést tudunk felmutatni, ami azt jelenti, hogy a német-magyar kereskedelmi forgalom, a Németországba irányuló magyar export is kellő alapot ad a magyar gazdaság növekedési pályán tartásához

– hangsúlyozta.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy az utóbbi években kétszer is teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság, de az autóipar elektromos átalakulásának folyamata a kockázatok és nehézségek ellenére is töretlenül haladt előre ez idő alatt is.

Aki részese tud lenni az autóipari forradalmi megújulásnak, az az új világgazdasági rend győztesei közé fog tartozni. Aki nem tud részt venni ebben a forradalmi átalakulásban, az sajnos a vesztesek táborát fogja gyarapítani

– vélekedett.

Magyarország ezért nagy erőkkel szállt be ebbe a versenybe, hiszen világos számunkra, hogy a magyar gazdaság növekedési ütemét csak úgy lehet fenntartani, s a Magyarországon lévő munkahelyeket csak úgy lehet megvédeni, ha az új, elektromos autóiparhoz kötődő beruházásokat idehozzuk

– húzta alá.

A miniszter tudatta, hogy az autóipar közvetlenül jelenleg nagyjából 170 ezer embernek ad munkát, és ez a közvetett munkahelyek számát tekintve ennek a háromszorosa-négyszerese is lehet. Tájékoztatása szerint az ágazat 2010 óta több mint megháromszorozta a teljesítményét, termelési értéke tavaly már a 12 ezer milliárd forintot is átlépte, és az idei év első hét hónapjában is 22 százalékos volt a bővülés.

Ez kellő alapot biztosít nekünk ahhoz, hogy az idei esztendő második felére és a jövő évre már európai összevetésben is komoly gazdasági növekedést tudjunk felmutatni

– hangoztatta.

Majd figyelmeztetett, hogy ha Magyarország nem tudná magához vonzani az autóipari beruházásokat, akkor több tízezer család megélhetése kerülne veszélybe.

A tradicionális autóiparban ugyanis nem lesz szükség annyi munkaerőre, mint most, ezért mindazok, akik az elektromos autóipar magyarországi beruházásai ellen hergelnek, azok valójában magyar emberek tízezreinek munkahelyeit veszélyeztetik a jövőre nézve

– fogalmazott.

Végezetül arról is beszámolt, hogy állami kitüntetésben részesíti a kormány Marc De Bastos Ecksteint, a Thyssenkrupp magyarországi vezetőjét a cég hazai tevékenységének sikerre vitele érdekében végzett munkájáért.

Ezt a beruházást köszönjük önnek is, a Magyarországba vetett bizalmat. És köszönjük, hogy a valóság alapján hoz döntéseket, nem újságcikkek alapján

– jelentette ki.