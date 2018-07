VI. Göcseji Hacacáré Becsvölgyén

Június 30-án rendezte meg a Cserta Egyesület a VI. Göcseji Hacacárét.

Kiss-Molnár István, a Cserta Táncegyüttes vezetője és a program egyik fő szervezője elmondta, e rendezvény ma már a legnagyobb komplex népművészeti fesztivállá nőtte ki magát Zala megyében és a térségben, amit a számok is mutatnak. Tucatnyi kézműves és helyi termelő portékáival göcseji bazár várta az odalátogatókat, míg 14 csapat nevezett be a göcseji ételkülönlegességek mustrájára, főzőversenyére. Volt bábszínházi előadás, komoly néprajzi kiállítás – ahol egy berendezett gyimesi és egy moldvai szobában gyönyörködhettek –, népi gyermekjátékok játszótere, valamint népzenei előadások. Ifj. Horváth Károly népi hangszereket mutatott be és dalokat tanított a gyerekeknek, a sárvári Regös együttes kis koncerttel, meglepetésdalokkal szórakoztatta a közel ezerfős közönséget. Utánuk a Kanizsa Csillagai fergeteges koncertjét élvezhették az odalátogatók, majd folkkocsma és táncház adott lehetőséget a táncolásra, mulatozásra. A délután fő programjában a Zala megyei néptáncegyüttesek bemutató színpadán öszszesen 400 fellépő szórakoztatta az odasereglő szépszámú közönséget.