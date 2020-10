A gesztenye „többet tud”, mint amire használjuk – Bemutatók Hévízen

Gesztenyés finomságokkal is csábította vendégeit az elmúlt hétvégén Hévíz. A termelői piacon és a Kertészeti Centrumban is nagy volt a sürgés-forgás, és természetesen kóstolni is lehetett.

A piacon előadás, főzőshow és sajtnyújtási bemutató, a Kertészeti Centrumban pedig zene, több gasztronómiai különlegesség és tanácsadás is várta a látogatókat. – Célunk a gesztenye és a magyar termékek népszerűsítése – fogalmazott lapunk kérdésére Miklós Beatrix, a szervező TDM egyesület vezetője. – S próbálunk kertészeti és gasztronómiai információkat átadni az érdeklődőknek. Az ABORRA-hétvégét tökéletesen kiegészíti ez a rendezvény, hiszen a bor és a gesztenye szorosan kapcsolódik, számos étel közös alapanyaga lehet ez a kettő. A termelői piac nagy sátra alatt felállított látványkonyhában Veress Ferenc mesterséf előételként gomolyasajtot grillezett, készített hozzá gesztenye mousse-t és friss salátával tálalta. Főfogásként pedig házi akácmézzel, fűszerekkel sült csirkemellet kínált házi tagliatelle tésztával, amihez gesztenye ragut varázsolt. – Mi konyhai alapanyagként a szemes főtt gesztenyét használjuk – folytatta a sokszoros szakácsolimpiai és világbajnoki érmes mesterséf –, amiből általában ragukat, töltelékeket készítünk. Talán a legnépszerűbb a pulykamell gesztenyével töltve, baconbe göngyölve. Most azért is mutattam be másfajta ételeket, hogy a vendégek lássák, milyen sok lehetőséget kínál ez a növény. Veress Ferenc arra is felhívta a figyelmet, bár sokan az édességgel azonosítják a gesztenyét, az azonban natúr alapanyag, amit sósan is el lehet készíteni. Ugyanakkor a gesztenye fontos gyógynövény, hívta fel a figyelmet Paulinné Bukovics Mariann kertészmérnök, a gluténérzékenyek például kiválthatják vele a gabonát, a burgonyát. Történetéről pedig elmondta, ez a növény már létezett az őskorban is, aztán Mátyás király idejében telepítettek hazánkban nagyobb szelídgesztenye erdőket.