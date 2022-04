A gyermekvédelmi népszavazáson feltett első kérdés arról szól, hogy szülői beleegyezés nélkül ne lehessen szexuális irányultságokat bemutató foglalkozásokat tartani. Hal Melinda pszichológus ezzel kapcsolatban a Magyar Nemzetnek elmondta: rendszeresen találkoznak olyan esetekkel, hogy bizonytalan nemi identitású vagy szexuális orientációjú fiatalok felkeresnek civil szervezeteket, civil segítőket, és segítséget kérnek. – Ezzel alapvetően semmilyen gond nincs, amikor a szervezet valóban a személyekért dolgozik. Irányukból azonban több esetben az a sugalmazás érkezik, hogy a szülő nem is lehet valódi partner a probléma megértésében. Ha viszont ez az eset nem áll fenn, az ilyen jellegű segítségnek a szülő és a család is fontos része, a bizalmat építeni érdemes, semmiképpen sem aláásni – fogalmazott a bajai kórház pszichiátriáján és a Mathias Corvinus Collegium műhelyvezetőjeként is dolgozó klinikai szakpszichológus.

Hal Melinda szerint a problémás helyzetekben kialakult helyzet pszichológiája hasonlatos a zaklatáséhoz. – A zaklatás esetén az agresszornak kedvez az, ha négyszemközt marad az ügy, a legjobb ellenszer pedig ez ellen, ha kikerül a két ember relációjából – magyarázta a pszichológus. Mint mondta, egy homoszexuális fiatalnak a családban, a szeretteinek természetesen nehéz elmondania azt is, hogy tőle nem várható utód. – Ez súlyos bűntudati köröket eredményez, ezért a szülőknek mindig nyitottan kell hozzáállni a problémához, segítve a fiatalt, nem megtorolva – hívta fel a figyelmet a szakember.

Veszélyes az álcázott propaganda

– Egy 16 éves gyerek a programjait már sok esetben amúgy sem beszéli meg a szüleivel, és Magyarországon is beszámoltak már olyan esetekről, hogy a szexuális felvilágosítás esetén nem pont arról tájékoztatták a szülőket, ami történt.

Németországból kaptunk már olyan szülői beleegyező nyilatkozatot is, általános iskolás korúak részére, amelyben nem volt feltüntetve az a lehetőség, hogy a gyerek ne vegyen részt a foglalkozáson – tájékoztatta lapunkat a pszichológus. Mint elmondta, ez egy konkrét érzékenyítő program volt LMBTQ-témában, transznemű és homoszexuális előadók mellett egy filmet vetítettek le általános iskolásoknak, amelyben homoszexuális viszonyt ábrázoltak.

– Az ilyen edukáció komoly pszichológiai, pedagógia, filozófiai vagy etikai kérdéseket vet fel, azonban messze nem egyedi eset. Az érzékenyítő programnak álcázott propaganda veszélyes, a szülők és a gyerekek számára is kontrollálhatatlan, ha az iskola falai közé engedjük – magyarázta a szakember.

A tranzícióról vagy nemváltásról tudni érdemes, hogy jogi, szociális és orvosi formája is ismeretes (például a név és nemi identitás megváltoztatása a hivatalos adatokban, illetve a gyermek születési nemétől eltérő öltöztetése), bár hazánkban a legtöbben egyenlővé teszik a műtéti beavatkozásokkal.

A tranzíció főként szociális formái itthon is megjelentek a fiatalok körében

– fogalmazott. – Úgy gondolom, a szülők fontos szerepe a védelem, hiszen ők ismerik legjobban gyermeküket, akár a fiatal érzelmi vagy kognitív érettségét. A figyelmen kívül hagyásuk a szülői kompetenciák megkérdőjelezése és teret ad a visszaéléseknek – tette hozzá Hal Melinda.

A pszichológus szerint eddig meg volt arra a lehetőség, hogy az iskolaigazgató, pedagógus jóváhagyásával olyan civilek tartsanak foglalkozásokat, akiknek nincs akkreditációjuk, nem képzettek. – Az egy dolog, hogy valakinek van tudása egy témáról, de az már nem magától értetődő, hogy ezt miképp adja át az adott korosztálynak – jelentette ki a szakember, aki szerint legtöbbször nem is a tartalommal van a gond, hanem annak közlésmódjával, a pedagógiai eszközök ismeretének hiányával, vagy hogy nem az adott fiatal érettségéhez illeszkedik.

Súlyosbítja a problémákat az érzékenyítés

– Ha adott egy szorongó, rosszabb hangulatú, esetleg traumatizált gyermek, nála a rosszul megválasztott eszköz mélyítheti a problémákat. Vannak rizikócsoportok, amelyekre nem terjed ki ezen szervezetek figyelme – mondta Hal Melinda.

– Azoknak a fiataloknak egy kisebb csoportja, akik bizonytalanok serdülőkorban nemi identitásukban vagy szexuális orientációjukban, elkezd ugyan érdeklődni a homoszexuális kapcsolatok iránt, de a nyolcvan százalékuk felnőtt korára visszatér a heteroszexuális életmódhoz. Lehet úgy fogalmazni, hogy kipróbálták, és a nagy többség úgy döntött, nem kér belőle – magyarázta a pszichológus.

Kiemelte: ha ebbe a folyamatba beleavatkoznak, elkezdődik az érzékenyítés, és azt sulykolják, hogy homoszexuálisnak vagy transzszexuálisnak lenni sokkal jobb, szabadabb. Ez viszont egy hamis valóságkép és később pszichológiai problémákat is okozhat.

Fontosnak tartom, hogy a népszerűsítés szó szerepel a gyermekvédelmi törvényben is. Ez azt jelenti, hogy ne állítsák be úgy, hogy a homoszexualitás jobb, mint a heteroszexualitás, vagy hogy ilyen modellben jobb élni, mint hagyományos családban, hiszen mindezt semmi nem támasztja alá tudományosan

– hangsúlyozta a pszichológus.

Eredményes a homoszexuális lobbi

– Amerikában ez történik; megérkezik a jópofa bácsi (vagyis néni), aki tud gitározni, vicces, csillámpóni van nála. Olyan kép alakulhat ki a gyerekeknél, hogy az összes transznemű személy ilyen, vagyis hamis valóságot építenek: egy olyan világot, ahol bárki lehetsz, bármit megtehetsz a saját testeddel. Kis korban azonban szükség van a határozott keretrendszerre, elkülöníteni, mi a helyes és mi a helytelen. A szimbolikus gondolkodás jó esetben is csak serdülőkorban válik olyanná, mint a felnőtteké – magyarázta Hal Melinda.

Az az LMBTQ-propaganda ma már a mesékben, a reklámokban is megjelenik, a streamingszolgáltatókról nem is beszélve, ahol ömlesztik ezt az embereknek, egyszerűen azt állítva, hogy homoszexuálisnak, transzneműnek lenni jobb

– mutatott rá Hal Melinda. Ismert, a népszavazás két kérdése éppen a médiatartalmakról szól. – A valóság a média által sugárzottal szemben azonban az, hogy náluk a párkapcsolat sokkal kevésbé tartós, gyakrabban váltogatják a partnereiket, a nemi betegségek is gyakoribbak a köreikben. Ahogyan a pszichiátriai betegségek is, például a hangulat- és szorongásos zavarok. Mindez azonban nem magyarázható kizárólag a stigmatizációval – hívta fel a figyelmet a visszásságra a pszichológus.

– Nem biztos, hogy az összezavarás eredménye az lesz, hogy a gyermek homoszexuálissá válik, vannak azonban tanulmányok arról is, hogy az egynemű szülők gyermekei között magasabb a melegek aránya. Arra is van bizonyíték, hogy az ilyen szülők gyermeke szorongóbbá válik vagy egyéb pszichológiai nehézségek miatt tér el az átlagtól. A következmények kérdésében tehát a tudományos térben vita van, amely még nem zárult le

– magyarázta.

– Sem a nemi identitásnak, sem a szexuális orientációnak nincs meg a biológiai háttere. A tudomány egyelőre nem igazolta azt, hogy lehetséges homoszexuálisnak születni, a propaganda mégis ezt hangoztatja. Ami mellesleg ellentmond a „társadalmi nem” elméleti keretének is – fejtette ki a szakember, aki szerint hamarosan az LMBTQ-propaganda hatásai is megjelennek majd a gyermekek viselkedését, érzelmi világát vizsgáló tanulmányokban.

– Vajon mi okozza, hogy 15 év alatt négyezer százalékkal nőtt a nemiszerep-diszfória az Egyesült Államokban, 1500 százalékkal Svédországban? – tette fel a kérdést a pszichológus. Mint mondta, hasonló a tendencia Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Finnországban, Ausztráliában és Hollandiában is. Mindez pedig annak ellenére jött létre, hogy a kutatások kiemelik, a gyermekkori nemiszerep-diszfóriát az emberek kilencven százaléka egyszerűen kinövi. – Új-Zélandon ötszörösére emelkedett a nemi átalakító-hormonális terápiát kérők száma. Tendenciaszinten nem emelkednek, hanem négyzetre emelkednek a számok – sorolta a további tényeket Hal Melinda.

Szerinte ez is bizonyítja, hogy az érzékenyítésnek álcázott propagandának van hatása.

– Egyértelmű a logikai sor. A biológiai hátteret egyelőre csak feltételezhetjük és a pszichológia tudománya bio-pszicho-szociális és spirituális emberképpel dolgozik – magyarázta. – Arról kérdezik a véleményünket április 3-án, hogy a gyerekeinket kitesszük-e lehetséges káros hatásoknak? Valamint arról is, akarunk-e genderpolitikát a fentebb taglalt folyamatok árán, ahogyan ez Németországban már a döntéshozatali gyakorlatban nyilvánul meg – mutatott rá a vasárnapi népszavazással kapcsolatban Hal Melinda.

Borítókép: Drag queen aktivista érkezik egy gyerekeknek szóló felolvasásra egy kaliforniai könyvesboltba