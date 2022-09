Mostantól bárki ajánlhat kerékpárosbarát vendéglátóhelyeket és szálláshelyeket, valamint bejelölhet a térképen hazai bringaparkokat, vízvételi helyeket, bringás pihenőket a Kerékpárosbarát applikációban. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) által fejlesztett, ingyenes alkalmazás ezáltal újra szintet lép, hiszen már a felhasználói közösség is alakíthatja a térképet. Igény van rá, az app már az induláskor óriási közönségsiker lett:

alig több mint 1 hónap alatt több mint 15 ezren töltötték le azt telefonjaikra.

Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kerékpáros turizmus, folyamatosan nő azoknak a száma, akik két keréken tekernék be hazánk legcsodálatosabb és olykor legeldugottabb részeit. Ebben az utazásban segít mindenkit a 2022 júliusában indult Kerékpárosbarát applikáció, ami átláthatóan gyűjti egy helyre az összes hasznos információt a bringások számára.

Coates Ádám, Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) alkalmazásának fejlesztési vezetője és a kerékpárosbarát hálózat projektvezetője arról beszélt, hogy az app eddig is megjelenítette a különböző szálláshelyek, vendéglátóhelyek, strandok, múzeumok mellett a bringás pihenőhelyeket, az ingyenes vízvételi lehetőségeket, kutakat, forrásokat, szervizpontokat és a MAKETUSZ közreműködésével létrejött bringaparkokat, de mostantól a felhasználók is szerkeszthetik a térképet.

„Élesítettük az alkalmazás hiánypótló funkcióját, amelynek lényege, hogy már bárki be tud jelenteni különböző pontokat. Ehhez a térkép bal felső sarkában lévő plusz ikonra kell rákattintani, majd a kategóriát kiválasztva a bringások be is jelenthetik az általuk addig is ismert vagy épp felfedezett kerékpárosbarát szolgáltatókat vagy az útjukba akadó bringás pihenőhelyeket, szervízoszlopokat, vízvételi helyeket és e-bike töltőket. Ez azért is nagyon fontos, mert így kel igazán életre az alkalmazás. Mindig is azt szerettük volna, ha a közösség aktív szerepet töltene be a térkép alakításában, és ennek mostantól már a lehetősége is adott” – mutatott rá. Hozzátette,

a bejelentett pontokat az elfogadás előtt ellenőrzik, sőt, a szolgáltatókat a helyszínen minősítik is, így esetükben több időbe telhet, mire a gyakorlatban is rákerülnek az app térképére.

Coates Ádám beszélt arról is, a felhasználói visszajelzések alapján hatalmas siker az ingyenesen hozzáférhető alkalmazás, amit alátámasztanak a számok is. Az indulás óta eltelt bő 1 hónapban több mint 15 ezren töltötték le, és a megnyitások száma is arra utal, hogy akinek ott van a telefonján az app, az tényleg hasznát is veszi a kirándulásai során. De nem állnak meg itt, további funkciók fejlesztésén dolgoznak a háttérben.

„Tervezzük, hogy megjegyzéseket lehessen fűzni a meglévő pontokhoz. Praktikusan ennek az lesz az előnye, hogy ha egy közkút már nem működik, egy e-bike töltőt elbontottak, egy kerékpárosbarát szolgáltató nem felel meg bizonyos kritériumoknak vagy egy közmosdót időközben bezártak, akkor be lehet azt jelenteni és ez alapján frissítjük a térképet. Így a bringások egymást tudják figyelmeztetni a változásokra az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében” – közölte, megjegyezve, hosszabb távú céljuk, hogy az útvonaltervezést is lehetővé tegyék az applikáción belül.